Comienza nueva cohorte para Diplomatura en Derechos Humanos

El Gobierno de Córdoba, a través de la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad del Ministerio de Vinculación y Gestión Institucional, junto a la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), abrió las inscripciones para la sexta cohorte de la Diplomatura en Derechos Humanos, que se desarrollará entre octubre de 2026 y abril de 2027.

La propuesta, creada en 2021, se consolidó como un espacio gratuito de formación y promoción de los derechos humanos, con más de 20 mil participantes a lo largo de sus distintas ediciones. Su modalidad virtual permitió además ampliar su alcance más allá de Córdoba, con inscriptos de distintos puntos del país y del exterior.

El ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, destacó la continuidad de la iniciativa y el trabajo articulado con la Universidad Provincial de Córdoba: “La formación y la educación son herramientas fundamentales para construir una sociedad que conozca, ejerza y defienda sus derechos. Que más de 20 mil personas hayan pasado por esta diplomatura demuestra el interés que existe y también nos compromete a seguir generando espacios públicos, gratuitos y de calidad”.

Por su parte, la secretaria de Derechos Humanos y Diversidad, Tamara Pez, señaló: “Estamos muy felices de poder implementar nuevamente la Diplomatura en Derechos Humanos, un espacio de formación que ha tenido excelentes repercusiones y recepción, con una muy buena calidad académica y un excelente cuerpo docente. Ya han pasado aproximadamente 20 mil personas y hemos tenido inscriptos de distintas partes del mundo”.

La rectora de la Universidad Provincial de Córdoba, Julia Oliva Cúneo, sostuvo: “Es fundamental que las universidades contribuyamos a la consolidación de una cultura democrática de calidad, promoviendo la justicia social y la defensa de los derechos colectivos”.

Una nueva propuesta con enfoque territorial

La sexta cohorte mantendrá una formación de base 100% virtual, con clases sincrónicas y asincrónicas a través del Campus Virtual de la UPC, y sumará por primera vez un trayecto presencial complementario orientado a la formación de promotoras y promotores territoriales.

Esta instancia optativa estará integrada por dos jornadas intensivas en Córdoba Capital y brindará herramientas para el trabajo comunitario, entre ellas diagnóstico y mapeo de actores, acceso a herramientas jurídicas y administrativas, comunicación comunitaria, trabajo en red, monitoreo ciudadano y políticas públicas con enfoque de derechos.

La formación virtual abordará contenidos vinculados con introducción a los derechos humanos; Memoria, Verdad y Justicia; diversidades; violencia institucional; y pluralismo e interculturalidad. Participarán docentes y referentes de la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad, el Archivo Provincial de la Memoria y los Espacios para la Memoria La Perla y Campo de la Ribera, entre otros.

Cursado e inscripciones

El cursado comenzará el 14 de octubre de 2026 y se extenderá hasta el 14 de abril de 2027, con receso de verano entre el 10 de diciembre y el 24 de febrero.

Las clases virtuales en vivo se desarrollarán los miércoles a las 18 horas y se complementarán con contenidos asincrónicos y conferencias magistrales.

La propuesta es gratuita y abierta, y la certificación estará a cargo de la Universidad Provincial de Córdoba. La entrega de diplomas está prevista para mayo de 2027 en Ciudad de las Artes, mientras que las certificaciones digitales estarán disponibles a partir de junio.

La diplomatura no otorga puntaje docente.