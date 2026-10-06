El ministro de Cooperativas y Mutuales, Gabriel Frizza, encabezó una nueva reunión del Consejo Asesor de Cooperativas y Mutuales de la Provincia de Córdoba, junto a representantes de las distintas federaciones que integran el sector.

Durante el encuentro dialogaron sobre distintos aspectos vinculados al desarrollo y crecimiento de las cooperativas y mutuales, además del seguimiento y evaluación de programas y proyectos destinados a fortalecer a las entidades.

En este marco, Frizza presentó los principales lineamientos de su gestión y expuso el estado de situación del Programa de Fortalecimiento Institucional y Económico, que brinda acompañamiento a más de 500 entidades de la provincia, con una inversión total superior a los $20.000 millones.

Asimismo, se analizó la actualidad del sector en las diversas ramas productivas y de servicios que se desarrollan en la región.

Como resultado del encuentro, las autoridades acordaron mantener una agenda abierta para atender y dar respuesta a las demandas puntuales de cada una de las entidades.

Participaron de la reunión: Diego Ignacio Yañez, de la Federación de Obras y Servicios Públicos de Córdoba Ltda. (FECESCOR); Juan José Muratore, de la Federación de Cooperativas Argentinas de Vivienda y Consumo Ltda. (FECARVYC); Nora Landart, de la Federación Provincial de Mutualidades de Córdoba (FEMUCOR); Rodolfo Sierz, de la Federación Coordinadora de Cooperativas de Servicios Públicos Integradas (FECOSIP); Mateo Giorda, de la Federación de Cooperativas Federadas Ltda. (FECOFE); y Luciano Callovi, de la Unión de Cooperativas de la Provincia de Córdoba (CALACOOP).