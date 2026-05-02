«Compartir para Innovar» se consolida como espacio de reflexión y formación docente

El Congreso de Educación 2026, organizado por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Córdoba, bajo el lema “Compartir para Innovar”, se consolida como uno de los principales espacios de reflexión y formación docente del país, con una creciente participación tanto en su modalidad virtual como en las actividades presenciales que comienzan a desplegarse en todo el territorio.

A poco más de un mes de su inicio, las conferencias virtuales ya superan las 13 mil visualizaciones, reflejando el interés sostenido de la comunidad educativa por los contenidos propuestos. Entre ellas, se destaca la exposición de reconocidos especialistas: ya pasaron por el congreso las conferencias de Mariana Maggio, Renato Opertti, Carlos Magro, Rebeca Anijovich, Eduardo Viñales, Marcos Griffa y Esteban Torre.

El impacto también se traduce en el entorno digital: más de 8.500 personas visitaron el sitio oficial del Congreso en este primer tramo del ciclo, que aún tiene por delante nuevas conferencias y espacios de intercambio.

Al ser consultado, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó: “Este Congreso es mucho más que una agenda de actividades: es una política pública que fortalece la formación docente y nos permite construir, junto a nuestra comunidad educativa, la escuela que Córdoba necesita para el presente y el futuro”.

Las propuestas desarrolladas hasta el momento abordan ejes estratégicos como la transformación educativa, el bienestar, la formación docente, el vínculo entre educación, trabajo y producción, la innovación pedagógica y el desarrollo territorial, en línea con el Plan de Desarrollo Educativo Provincial.

Más territorio: comienzan las propuestas presenciales

En paralelo al crecimiento de la propuesta virtual, el Congreso avanza con una fuerte presencia territorial. “Compartir para Innovar” ya llega a más de 40 localidades de las distintas regiones educativas de la provincia.

Durante abril comenzaron diversas acciones de formación e intercambio, como rondas con familias, encuentros estudiantiles y propuestas vinculadas al bienestar educativo. Esta semana, además, se suman nuevos cursos de formación docente con puntaje, entre los que se destacan:

● TecnoPresente: inteligencia artificial, automatización y robótica en el aula

● Biodiversidad: construcción de aprendizajes desde el aula

● Currículum Córdoba: progresiones de aprendizaje

Estas instancias forman parte de una política de formación continua, opcional y con certificación, destinada a docentes y equipos educativos, con el objetivo de fortalecer las prácticas pedagógicas y mejorar la calidad educativa en las aulas, en el marco de una participación voluntaria.

Para conocer e inscribirte en las propuestas presenciales, podés ingresar aquí:

https://congresoeducacioncba.com.ar/agenda-de-actividades-presenciales/

El Congreso continuará desarrollándose hasta el 30 de junio del presente año, combinando conferencias virtuales, experiencias educativas, dispositivos de debate y actividades presenciales, consolidando un espacio abierto de aprendizaje, participación e innovación para toda la comunidad educativa.

Más información en:

https://congresoeducacioncba.com.ar/