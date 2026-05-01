Educación: Encuentros de Acompañamiento entre colegas, no necesitarán inscripción previa

El Ministerio de Educación, a través de la Subdirección de Desarrollo Curricular y Acompañamiento Institucional de la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, informa a todos los equipos docentes que los encuentros de Acompañamiento entre Colegas, no necesitarán inscripción previa.

Respecto a la relevancia de los encuentros, Horacio Ferreyra, ministro de Educación, mencionó: “Por decisión del gobernador Martín Llaryora, en Córdoba impulsamos una política educativa que pone en el centro el desarrollo profesional docente y el trabajo colaborativo. Estas comunidades de aprendizaje permiten que el currículum se construya colectivamente en cada escuela, fortaleciendo las prácticas de enseñanza y acompañando a los equipos docentes en los desafíos actuales del aula.”

Los encuentros de Acompañamiento entre Colegas forman parte de la formación Comunidades de Aprendizaje desde el Currículum 2026, una propuesta de profesionalización virtual y gratuita, centrada en el diálogo pedagógico y la actualización de los nuevos diseños curriculares. Cada instancia tendrá una duración de 90 minutos, son virtuales y sincrónicas, y no tiene instancias evaluativas ni acredita horas.

En la web de Currículum Córdoba se encuentra el cronograma de los encuentros, la agenda con fechas y horarios por cada espacio curricular y el enlace a la reunión. Es importante que cada participante se conecte el día y horario establecido con disponibilidad de cámara y micrófono. Las y los docentes y equipos directivos pueden participar en más de un encuentro de acompañamiento.

La subdirectora de Desarrollo Curricular y Acompañamiento Institucional, Natalia González, remarcó la importancia del diálogo entre colegas y expresó: “Las instancias de acompañamiento institucional posibilitan el encuentro entre colegas para conversar sobre lo que acontece en el aula y la institución desde una perspectiva curricular. La potencialidad está en el diálogo directo con el Equipo Técnico de cada campo/espacio curricular a partir de algunas preguntas y tópicos que movilizan la participación y la toma de la palabra. Es un espacio más de convite, donde el curriculum se actualiza, se reinterpreta y se comparte”.

Desde el Ministerio se invita a todos los equipos docentes a formar parte de estos espacios, que promueven el diálogo, la reflexión y la construcción colectiva. Por consultas, pueden escribir a: acompanamiento.curriculum@me.cba.gov.ar.