Inscripciones abiertas: Especializaciones para la Educación Secundaria

Se encuentra abierto el período de prematriculación para especializaciones que comenzarán su cursado durante mayo de 2026.

Los/las interesados/as podrán realizar el trámite de prematriculación a través de nuestro portal web: www.isep-cba.edu.ar, o haciendo clic aquí.

Cada una de las prematriculaciones permanecerá abierta hasta el 12 de mayo o hasta completar el cupo disponible. En ese sentido, es importante tener en cuenta que el proceso de prematriculación considerará el orden de inscripción. Aquellas personas que queden por fuera del cupo permanecerán en una lista de espera que se aplicará a medida que se vayan generando vacantes.

SOBRE LAS PROPUESTAS

ESPECIALIZACIONES DOCENTES DE NIVEL SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

Estas especializaciones para la formación de docentes de la Educación Secundaria buscan fortalecer la profesionalización de aquellos profesores que se encuentran a cargo de espacios curriculares para los que no cuentan con una formación disciplinar acorde al cargo que ocupan. Con ese objetivo, se centran en el abordaje de marcos teóricos disciplinares de aquella disciplina para la que forman, construyendo un enfoque didáctico específico que contribuya a la toma de decisiones en los procesos de diseño y desarrollo de propuestas de enseñanza.

Inicio del cursado de todas las propuestas: mayo de 2026.

Especializaciones disponibles:

Especialización Docente de Nivel Superior en Ciencias Sociales para la Enseñanza de la Historia. Pensada para personas con titulaciones docentes de base afines a la Geografía interesadas en la enseñanza de la Historia.

Esta especialización está disponible para su inscripción en los siguientes institutos:

Institutos de DGES en asociación con el ISEP: IESCER Villa María

Por información: mesadeayuda@isep-cba.edu.ar

Especialización Docente de Nivel Superior en Ciencias Sociales para la Enseñanza de Geografía. Pensada para personas con titulaciones docentes de base afines a la Historia interesadas en la enseñanza de la Geografía.

Esta especialización está disponible para su inscripción en los siguientes institutos:

Institutos de DGES en asociación con el ISEP: Escuela Normal Superior Dalmacio Vélez Sarsfield Villa Dolores | Escuela Normal Superior Maestros Fundadores Villa del Totoral

Por información: mesadeayuda@isep-cba.edu.ar

Especialización Docente de Nivel Superior en Ciencias Naturales para la Enseñanza de Física. Pensada para personas con titulaciones docentes de base afines a la Biología, la Química y la Matemática interesadas en la enseñanza de la Física.

Esta especialización está disponible para su inscripción en los siguientes institutos:

Institutos de DGES en asociación con el ISEP: Colegio Superior San Martín San Francisco

Por información: mesadeayuda@isep-cba.edu.ar

Especialización Docente de Nivel Superior en Ciencias Naturales para la Enseñanza de Química. Pensada para personas con titulaciones docentes de base afines a la Física y la Biología interesadas en la enseñanza de la Química.

Esta especialización está disponible para su inscripción en los siguientes institutos:

Institutos de DGES en asociación con el ISEP: Instituto Superior Zarela Moyano de Toledo Jesús María

Por información: mesadeayuda@isep-cba.edu.ar

Especialización Docente de Nivel Superior en Ciencias Naturales para la Enseñanza de Biología. Pensada para personas con titulaciones docentes de base afines a la Física y la Química interesadas en la enseñanza de la Biología.

Esta especialización está disponible para su inscripción en los siguientes institutos:

Institutos de DGES en asociación con el ISEP: Escuela Normal Superior República del Perú Cruz del Eje

Por información: mesadeayuda@isep-cba.edu.ar

CONSULTAS

Se encuentra disponible el servicio de Mesa de Ayuda. Personalmente, en Agustín Garzón 1229, barrio San Vicente (Córdoba); telefónicamente, al (0351) 433-8615; escribiendo un correo electrónico a mesadeayuda@isep-cba.edu.ar, o a través de la página institucional de Facebook: Instituto Superior de Estudios Pedagógicos – ISEP.