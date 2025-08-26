Con éxito se realizó el «Palito» Cerutti de Basquet

El tradicional certamen de Básquet Carlos “Palito” Cerutti que organiza Asociación Deportiva Nueve de Julio de Morteros, culminó este domingo, en las instalaciones de “Celestes” con total éxito.
El Tala se quedó con la Copa de Oro en la rama masculina, mientras que Tiro Federal ganó en la femenina.
Posiciones finales del U15 Masculino
Copa de Oro: Tala San Francisco, 9 de Morteros A, Atenas y El Ceibo.
Copa de Plata: Atlético Rafaela, Centro Social, Tiro Federal y Sportivo Suardi.
Copa de Bronce: Sargento Cabral de Salta, Porteña Asociación, 9 de Morteros B y Libertad de Villa Trinidad.
Posiciones finales del U15 Femenino
Campeón Tiro Federal de Morteros
Sub Campeón San Isidro de San Francisco