Destacada actuación de Karatecas Brinkmanenses

El karate rojinegro nuevamente mostró un gran nivel en dos de los torneos más importantes del país.

Por un lado, el sábado karatekas del Dojo Carlos Franco participaron de una nueva fecha de la Copa Fedakko, consiguiendo estos resultados:

Adrian Alaniz: 2° Kata.

Magdalena Mucha: 3° Kumite.

Mateo Milanesio: 1° Kumite.

Adrian Alaniz: 2° Kumite.

Por otro lado, el Rojinegro también se presentó en la 54° edición del Torneo Nacional de Karate de La Punta, San Luis, consiguiendo excelentes resultados:

Juan León Willener: 2° Kata equipo.

Pedro Tiranti: 2° Kata.

Juan Cortez: 2° Kata, 3° Kumite y 2° Kata equipo.

Octavio Godoy: 2° Kata equipo y 2° Kumite.

Matias Milanesio: 2° Kata equipo y 2° Kumite.

Ian Mores: 2° Kata equipo.

Joaquin Cortez: 1° Kata equipo y 2° Kumite equipo.

Mateo Milanesio: 1° Kata equipo, 2° Kata.

Adrian Alaniz 1° Kumite , 3° Kumite equipo, 3° Kata.

Shaira Castro: 3° Kata , 2 ° Kumite y 2° equipo Kata.

José Cortez: 1° Kumite , 3° Kata, 1° equipo Kata y 2° equipo Kumite.

Magdalena Mucha: 2° Kata, 2° Kumite.

Augusto Possetto: 3° Kumite , 2° w, 3° Kumite equipo.

Además participaron Raffaella Pietroni y Teo Almada.