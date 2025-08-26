5 Arqueros participaron del Torneo Homologatorio de Club Familia Piemontesa de Córdoba

Cinco arqueros del Club el día domingo 24 de agosto estuvieron participando del torneo homologatorio modalidad aire libre, organizado por el Club Familia Piamontesa de la ciudad de Córdoba.

Obtuvieron los siguientes resultados:

Yanel Simonelli, 1er puesto y medalla de oro en categoría recurvo PAF sub 15 a 20 metros.

Gustavo Barros, 4to puesto en categoría Raso +50.

Mario Galfione, 5to puesto en categoría Raso E40.

Jorge Barale, 5to puesto en categoría Raso E30.

Alejandro Vaca, 7mo puesto en categoría Raso masculino.