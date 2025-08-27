Cosedepro: Aprobaron dispositivos de seguridad para los partidos del fin de semana

Este miércoles se aprobaron los dispositivos de seguridad planificados para los partidos que el próximo fin de semana protagonizarán en esta capital, Instituto con Independiente y Talleres vs. Deportivo Riestra.

La presentación de los esquemas de trabajo fue encabezada por el titular del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro), Marcelo Frossasco, quien estuvo acompañado por autoridades de los clubes y de autoridades y representantes de organismos provinciales y municipales.

En ninguno de los dos encuentros habrá público visitante.

Instituto – Independiente – Viernes 21:15

Entre otros puntos relevantes, fue establecido que el ingreso de los simpatizantes del equipo de Alta Córdoba se hará desde las 19 y que en los portones estarán desplegados los controles del programa de admisión a los estadios, Tribuna Segura.

Puertas habilitadas:

11 Popular Sur

08 Popular Norte

09-10 Preferencial

04 Platea Baja

02-03-06 Platea Alta Kempes

05 Acceso prensa

La delegación de Instituto se alojará en el Hotel Howard Johnson, mientras que la de Independiente lo hará en el Holliday Inn, arribando a esta ciudad el jueves a las 19.

Talleres – Deportivo Riestra – Domingo 16:45

Todas las tribunas del estadio Mario Alberto Kempes estarán habilitadas desde las 15 horas.

Platea Ardiles – portón 1

Popular Sur – portón 1 BIS

Popular Willington – portón 2

Popular Willington – portón Auxiliar Norte

Platea Gasparini portón 3 y 4

En las adyacencias del estadio los hinchas podrán estacionar sus vehículos en playa norte, playa sur, playa sur sector VIP, parque del Kempes y en el espacio de la Facultad de Turismo Montes Pacheco.

Los parques del Kempes y Bustos estarán cerrados al público a partir de las 12 y el del Chateau, desde las 13

Habrá unidades del transporte público de pasajeros disponibles a partir de las 14 horas desde la plaza Héroes de Malvinas/de la Intendencia con descenso Parque del Kempes.

El plantel de Talleres se concentrará en el Hotel Orfeo Suites, mientras que el de Riestra lo hará en el Quinto Centenario.

En ambos eventos deportivos habrá una importante cantidad de personal de diferentes organismos de la Provincia y el Municipio como efectivos de la Policía, FPA y Bomberos; de seguridad privada; personal del programa Tribuna Segura; Tránsito, Tránsito, Defensa Civil, Fiscalización y Control; de Utedyc y dispositivos sanitarios con ambulancias y socorristas.