Fútbol: En el adelanto, San Jorge enfrenta a Juniors en busca de las semifinales

Se juega la séptima fecha del Torneo Clausura y San Jorge de Brinkmann visita a Juniors de Suardi. En el adelanto de la fecha, hoy jueves 28 desde las 20 horas reserva y 22 horas primera división, el “Santo” necesita sumar para meterse en semifinales.

Agenda

Fútbol Inferiores

Las inferiores santas visitan a Sportivo Suardi, este viernes 29, la jornada inicia a las 19 horas con todas las categorías.

Torneo

La categoría 2016 va a estar participando del torneo organizado por el Deportivo Ramona este domingo 31.

Encuentro

Las categorías 2018 y 2019 forman parte del encuentro de la escuelita de futbol Los Ranitas del Club Deportivo Barrio Bertossi.

Fútbol Femenino

Arranca el Torneo Clausura para las chicas y este domingo visitan a Sportivo Suardi desde las 12 horas con todas las categorías.

BÁSQUET

El mini básquet tendrá su fecha de encuentro anual, este sábado desde las 9 horas el polideportivo santo va a recibir a más de 200 niños de las categorías escuela y pre mini de toda la región.

Primera.

El equipo mayor visita a Sportivo Suardi, el día viernes 19.30 horas U17 y 21.30 horas primera división.

Formativas

Las inferiores de básquet visitan a Porteña Asociación, el día sábado, con las categorías U13 y U15 y U21 desde las 12.30 horas.

PATÍN

El patín estará presente en el encuentro que organiza la Escuela de Patín Pasión Sobre Ruedas del Club Deportivo Barrio Bertossi, este domingo 31 desde las 10:30 horas.

VÓLEY

Primera

El plantel de primera división femenino visita este viernes 29 a Tiro Federal, en una nueva fecha del Torneo Clausura.

Y el plantel de primera división masculino juega la primera fecha del torneo clausura, este viernes visitando a La Figuneta en Vignaud.

PÁDEL

Continua el circuito APC, esta fecha organizan Tiro Federal en categoría Damas Impares, y el Cultural de La Paquita en Caballeros Pares.

BOCHAS

Este domingo los bochófilos santos van a participar del torneo organizado por el Club Villa Rosa de Rafaela, la modalidad del torneo es por parejas en las tres categorías.