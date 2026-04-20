Concluyeron Jornadas divulgación sobre Alfabetización Económica y Financiera

Concluyeron las Jornadas divulgación sobre Alfabetización Económica y Financiera en el marco de la Ley N° 11023, un ciclo de tres encuentros -17 y 31 de marzo y 16 de abril- donde se conversó, junto a referentes en la temática, sobre la importancia de la divulgación e implementación de la legislación. La iniciativa del Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, junto a la Legislatura de la Provincia de Córdoba, estuvo destinada a docentes, estudiantes y público en general.

En relación a la relevancia del ciclo de jornadas de divulgación, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó: “La alfabetización económica y financiera no es un contenido accesorio: es una herramienta clave para la vida. Estamos dando un paso firme para que cada estudiante de Córdoba pueda comprender su realidad, tomar decisiones informadas y proyectar su futuro con mayor autonomía. Este trabajo conjunto entre el Estado, la escuela y la sociedad nos permite transformar una ley en aprendizajes concretos en el aula.”

El tercer día del ciclo de jornadas, inició con el bloque «Historias de vida», donde Ivana y Guillermo Cavigliasso compartieron la trayectoria y el impacto regional de la empresa Maní King. Posteriormente, la jornada continuó con la presentación de un video de experiencias de la Municipalidad de Córdoba. Luego, se dio lugar a un panel sobre la gestión deportiva, en el que participaron Luis Fabián Artime, presidente del Club Atlético Belgrano, junto a Miguel Cavatorta, vicepresidente del Club Atlético Talleres, Andrea Maldonado y Maximiliano Salas, también del Club Atlético Talleres, bajo la moderación de la legisladora Ariela Szpanin y la periodista especializada en economía, Estefanía Pozzo.

Como cierre de la jornada y conclusión pedagógica del ciclo, Gabriela C. Peretti, secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, y Natalia González, subdirectora de Desarrollo Curricular y Acompañamiento Institucional, presentaron el documento curricular que servirá de guía para la aplicación efectiva de estos contenidos en las aulas cordobesas, integrando lo debatido durante los tres encuentros. De este panel también participaron Soledad Gonzalez y Emelia Grande, integrantes del equipo técnico de Desarrollo Curricular y Acompañamiento Institucional, y moderó esta charla de cierre, Estefania Pozzo.

Gabriela C. Peretti, secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, se refirió a la importancia de la participación de actores de diversos sectores de la sociedad en estas tres jornadas: “Haber contado con la mirada de referentes de diversos sectores nos permitió generar un diálogo plural y sumamente enriquecedor durante estas tres jornadas. Nuestro compromiso es que la alfabetización económica y financiera brinde herramientas reales a las y los estudiantes cordobeses, para que los saberes del aula cobren sentido en su día a día, permitiéndoles desarrollar la autonomía necesaria para tomar decisiones conscientes”.

En esta última jornada, estuvieron presentes las y los legisladores Ariela Szpanin, Graciela Bisotto, Mauricio Jaimes, Ariel Grich, Matías Chamorro, Federico Alesandri, Mariano Lorenzo y Oscar Saliba. Asimismo, acompañó este encuentro la secretaria de Educación de la Municipalidad de Córdoba, Alicia La Terza. También participaron estudiantes del IPEM 181 Brigadier General Cornelio Saavedra, del IPEM 21 Alfonsina Storni y del PIT sede Mario Alberto Kempes.

La legisladora provincial, Ariela Szpanin, destacó: “fueron tres jornadas muy enriquecedoras donde especialistas, docentes e invitados acompañaron y compartieron sus experiencias en relación a esta temática tan importante para la sociedad”.

Durante los encuentros se dialogó con referentes sobre la importancia de la implementación del Programa de Alfabetización Económica y Financiera en las aulas cordobesas y su impacto en la construcción de una ciudadanía informada, crítica y que pueda tomar decisiones conscientes.

Este primer ciclo de encuentros se encuadra en el Congreso de Educación 2026 “Compartir para Innovar – Reimaginar la escuela y rediseñar los aprendizajes en tiempos de IA”, y además de abordar la importancia de la divulgación de la Ley, también se hizo especial énfasis en su curricularización.

El cierre de las jornadas permitió integrar los aportes de los diversos sectores con el nuevo documento curricular, estableciendo la hoja de ruta para la aplicación efectiva de la Ley N° 11023 en el sistema educativo provincial.