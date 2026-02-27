Concretan Jornadas de Ambientación en escuelas de toda la Provincia

El Ministerio de Educación de Córdoba informa que este jueves iniciaron oficialmente las jornadas de ambientación en instituciones educativas de todo el territorio provincial.

Se estima que cerca de 200.000 estudiantes de gestión estatal y privada participan de este proceso pedagógico destinado a acompañar el ingreso a nuevos niveles educativos y favorecer una transición cuidada y significativa.

Las actividades están destinadas a estudiantes que comienzan nuevas etapas en su trayectoria escolar:

• Nivel Inicial: salas de 3 y 4 años.

• Nivel Primario: 1° grado.

• Nivel Secuandario: 1° año y 4° año (inicio del Ciclo Orientado y técnico).

Estas jornadas se extenderán hasta el inicio general de clases y tienen como propósito que los alumnos conozcan su nueva escuela, a sus docentes y compañeros, y se familiaricen con las dinámicas institucionales, promoviendo un recibimiento pedagógico integral.

De acuerdo con el Calendario Escolar 2026, las instancias centrales se desarrollan los días 26 y 27 de febrero pudiendo cada escuela en el marco de su autonomía, la realidad territorial y las necesidades de su comunidad podrán extenderlas o darles continuidad en los dias posteriores al inicio del ciclo lectivo.

El enfoque pedagógico de estas jornadas prioriza el fortalecimiento de la convivencia escolar, el reconocimiento del espacio institucional y la realización de diagnósticos participativos que permitan acompañar las trayectorias educativas desde el primer día.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó el sentido formativo de este proceso.

“La ambientación no es un trámite administrativo, es un verdadero acto de cuidado pedagógico. Queremos que cada estudiante se sienta recibido, reconocido y parte de su escuela desde el primer momento. Estas jornadas construyen confianza, fortalecen los vínculos y crean las condiciones para aprender con alegría y compromiso”, dijo.

“Recorrer las escuelas y dialogar con sus equipos directivos nos permite acompañar de cerca este momento clave. La ambientación es el primer paso para construir trayectorias educativas sólidas y una escuela que abrace a cada estudiante”, agregó.

Por su parte, el secretario de Educación, Luis Franchi, enfatizó que se trabaja en conjunto con “los equipos directivos y docentes para que este primer contacto sea una verdadera oportunidad de revinculación. El foco está puesto en la trayectoria escolar completa; por eso, el acompañamiento en el pasaje entre niveles es clave para garantizar la permanencia y el éxito académico de nuestros estudiantes».

El inicio del ciclo lectivo para la totalidad de los estudiantes del régimen común está previsto para el lunes 2 de marzo, conforme al calendario escolar vigente.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Educación reafirma su compromiso con una educación de calidad, centrada en el estudiante y presente en cada comunidad del territorio cordobés.