Concretaron 1° Encuentro Provincial de Equipos Profesionales de Acompañamiento Educativo- EPAE 2026

El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, llevó adelante en la localidad de Villa Carlos Paz el Primer Encuentro Provincial de Equipos Profesionales de Acompañamiento Educativo (EPAE) 2026.

El evento contó con la participación de equipos técnicos del interior y la capital provincial, junto a referentes socioterritoriales, con el fin de unificar criterios de intervención para el ciclo lectivo que comienza.

En el marco de las políticas de acompañamiento que lleva adelante la Dirección General de Bienestar Educativo, estos espacios se centraron en fortalecer una mirada socioterritorial y situada, promoviendo el trabajo en red y la protección de las trayectorias educativas bajo el enfoque de bienestar educativo.

El encuentro permitió articular estrategias entre los profesionales de EPAE y las diversas secretarías del gabinete educativo para garantizar un abordaje integral de las problemáticas escolares.

La jornada contó con la presencia del ministro de Educación, Horacio Ferreyra, quien destacó que «la transformación educativa en Córdoba se sostiene con una estrategia territorial, presencia y cercanía; esto significa poner a las y los estudiantes en el centro».

Señaló también que «las inasistencias de estudiantes no son sólo un número son experiencias, son historias, por lo que cada alerta debe convertirse en una trayectoria protegida, fortaleciendo dispositivos situados».

Remarcó que «los EPAE son el articulador territorial por excelencia, que prioriza la escucha en cada intervención, trabajando desde la corresponsabilidad en red con municipios, salud y justicia”. Por último, afirmó que «Cuidarnos para cuidar y transmitir esperanza —con presencia, profesionalismo y humanidad, es parte esencial de la política educativa provincial».

“Estos encuentros son fundamentales para que el acompañamiento llegue de manera efectiva a cada rincón de la provincia. Fortalecer a nuestros equipos profesionales es fortalecer el cuidado de cada estudiante. Trabajamos para una Escuela Posible donde el bienestar y el aprendizaje caminen de la mano», señaló Claudia Maine, secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior durante la primera jornada.

Por su parte, el director general de Bienestar Educativo, Juan José Castellano, señaló: “Buscamos consolidar un sistema de protección que no sea genérico, sino que responda a lo que pasa en cada territorio. La red que conformamos con los EPAE y los referentes socioterritoriales es el sostén necesario para que las trayectorias escolares sean exitosas y cuidadas”.

También participaron Victoria Flores (Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía), Luis Franchi (Secretario de Educación), Gabriela Peretti (Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación), Nora Bedano (Secretaría de Coordinación Territorial) y Andrea Fessia (Subsecretaria de Coordinación Educativa), entre otras autoridades.