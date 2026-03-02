ISP Manuel Belgrano invita a inscribirse en Actualización Académica

El Instituto Superior del Profesorado Manuel Belgrano invita a todos los interesados a inscribirse en la Actualización Académica en “Acompañamiento en Procesos Pedagógicos para la Inclusión de estudiantes con discapacidad en la Educación Obligatoria “



Destinado a personas con título docente y título superior no docente y certificación de formación pedagógica, en actividad frente al aula.



Realiza tu pre inscripción en el formulario de Google. Escanea el QR o haz clic en el link:



https://forms.gle/FA4ATaCCyJDzqrxx9



La actualización académica te habilita a diseñar estrategias pedagógicas inclusivas que permitan eliminar barreras y promover aprendizajes significativos de todos los estudiantes.



Modalidad: cursado en entornos virtuales (campus y encuentro sincrónicos)

Carga horaria total: 200 horas

