  • 2 marzo, 2026

Educacion

ISP Manuel Belgrano invita a inscribirse en Actualización Académica

Mar 1, 2026

El Instituto Superior del Profesorado Manuel Belgrano invita a todos los interesados a inscribirse en la Actualización Académica en “Acompañamiento en Procesos Pedagógicos para la Inclusión de estudiantes con discapacidad en la Educación Obligatoria “

Destinado a personas con título docente y título superior no docente y certificación de formación pedagógica, en actividad frente al aula.

Realiza tu pre inscripción en el formulario de Google. Escanea el QR o haz clic en el link:

https://forms.gle/FA4ATaCCyJDzqrxx9

La actualización académica te habilita a diseñar estrategias pedagógicas inclusivas que permitan eliminar barreras y promover aprendizajes significativos de todos los estudiantes.

Modalidad: cursado en entornos virtuales (campus y encuentro sincrónicos)
Carga horaria total: 200 horas