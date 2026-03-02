Llaryora: Anunció nuevas inversiones para potenciar la educación

El gobernador Martín Llaryora, junto al ministro de Educación Horacio Ferreyra, encabezó en San Pedro (departamento San Alberto) el acto oficial de apertura del ciclo lectivo 2026.

Allí presentó los avances del Plan Estratégico Educativo Cordobés, que profundiza la universalización de la educación inicial, la alfabetización académica (leer, pensar y calcular) y la vinculación con el sector productivo mediante prácticas profesionalizantes.

Llaryora ratificó el compromiso del Gobierno provincial de sostener e incrementar las inversiones educativas, pese a la falta de acompañamiento del Estado nacional.

En ese marco, destacó la continuidad de programas centrales como el Boleto Educativo Cordobés y el PAICOR, “pilares del sistema educativo provincial”.

“No lo hacemos para diferenciarnos de nadie, lo hacemos convencidos, yo estoy convencido que el talento hace la diferencia”, definió Llaryora.

En este sentido, agregó que antes de finalizar este mandato, el Gobierno va a llevar la escolaridad de las salas de 3 al 100 de los niños en esa edad y ratificó la decisión de construir en el corriente año 16 nuevos edificios escolares y ejecutar 200 ampliaciones con una inversión de $67.000 millones.

“Tenemos que sostener las escuelas que tenemos. Por eso la inversión que estamos haciendo es gigante en mantención y arreglo de edificios escolares”.

Explicó que esta iniciativa abarca una inversión significativa en infraestructura con un sentido federal, el uso de tecnología e inteligencia artificial en las aulas y programas de inclusión para asegurar la permanencia estudiantil.

Puntualizó además que la propuesta prioriza la profesionalización docente y la convivencia escolar basada en reglas claras para el aprendizaje.

“Este programa de reforma y de transformación educativa que venimos haciendo adelante no lo podríamos hacer tampoco sin nuestros queridos docentes. muchas gracias por el esfuerzo que hacen día a día”.

Por su parte, el ministro de Educación Horacio Ferreyra expresó: “En Córdoba no paramos, en Córdoba seguimos haciendo para crecer, y en ese hacer para crecer en este día que es tan particular, porque inicia un ciclo lectivo en un contexto que todos ustedes saben que es difícil desde lo económico, desde lo social, desde lo político, desde lo cultural, pero acá estamos siempre levantando una bandera que es la bandera que levanta nuestro gobernador que es por más educación para todas y todos los cordobeses”.

La intendenta de San Pedro, Silvina Cabezas, agradeció la presencia del gobernador en la localidad y destacó el trabajo conjunto con la Provincia para el progreso de la comunidad.

“Nosotros vamos a acompañar siempre la gestión provincial porque se traduce en obras que mejoran la calidad de vida de los vecinos de San Pedro”.