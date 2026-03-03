TecnoPresente: Comienza Taller sobre IA para docentes de primaria y secundaria

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Tecnología en la Educación de la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, junto con la organización civil Chicos.Net, da comienzo al primer taller Inmersión IA: introducción a la IA para docentes de primaria y secundaria.

La propuesta tiene como principales objetivos hacer una primera aproximación a los conceptos fundamentales de la inteligencia artificial, sus características centrales y su diferenciación con otras tecnologías digitales. Además, busca explorar el funcionamiento básico de los sistemas de IA, con especial foco en la experimentación y la reflexión sobre las aplicaciones actuales de la IA en la vida cotidiana y su abordaje en contextos educativos.

En relación a la formación el ministro de Educación, Horacio A. Ferreyra, destacó: “La inteligencia artificial ya forma parte de la vida cotidiana y del mundo del trabajo; por eso es fundamental que nuestros docentes se apropien de estas herramientas con mirada pedagógica y sentido crítico, para potenciar los aprendizajes y preparar a los estudiantes para los desafíos del presente y del futuro.”

Por su parte la secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, Gabriela C. Peretti, resaltó: “Entendiendo que la Inteligencia Artificial (IA) está en auge, y que requiere saberes específicos, estamos muy contentos/as de que nuestros/as docentes se formen en la temática, reflexionen sobre sus usos en la vida cotidiana y sean capaces de repensar críticamente estrategias para su incorporación en las prácticas propias de las aulas”.

Además el director de Tecnología en la Educación, Gabriel Scarano, expresó: “Estamos muy contentos de ofrecer este curso, una vez más compartiendo con Chicos.Net, e inaugurar de esta manera el amplio calendario del ciclo de formaciones que tenemos previstas para los/as docentes en este 2026”.

Inmersión IA: introducción a la IA para docentes es una propuesta formativa que combina un webinar de sensibilización (encuentro sincrónico de 1 hora y media) a cargo del equipo de Chicos.net, con un curso autoasistido en campus virtual (asincrónico), fomentando el pensamiento crítico y la reflexión sobre los desafíos y oportunidades que presenta esta tecnología.

Para acreditar el taller (12 horas), los docentes deberán asistir o visualizar el encuentro sincrónico, recorrer los contenidos propuestos, y completar y aprobar una evaluación final. Los participantes se inscribieron oportunamente en el sitio web de Igualdad y Calidad en donde estarán disponibles las próximas capacitaciones.