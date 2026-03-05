Inscripciones abiertas en Modalidad de Educación para Jóvenes y Adultos

El Ministerio de Educación de la Provincia, a través de la Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos (DGEJyA), recuerda que continúan abiertas las preinscripciones e inscripciones definitivas para la Modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos. Hasta el 31 de marzo podrán inscribirse las ciudadanas y los ciudadanos interesadas/os en comenzar o retomar sus estudios primarios y/o secundarios en los centros educativos de la modalidad para el Ciclo Lectivo 2026.

Para acceder al Nivel Secundario en un CENMA o CEIJA es requisito ser mayor de 18 años o cumplirlos en el Ciclo Lectivo 2026 y haber finalizado los estudios primarios. Las/os interesadas/os podrán optar por cursar de forma presencial, con asistencia a clases de forma regular; de forma semipresencial, con asistencia a tutorías algunos días a la semana, o con el Programa Combinada en Línea, cursando de forma regular a través del Aula Virtual.

Para preinscribirse a la modalidad presencial o semipresencial podrán dirigirse de forma presencial al centro educativo en el que deseen cursar presentando su DNI o completar el Formulario Único de Postulantes (FUP), al cual se accede desde la plataforma de Ciudadano Digital (CiDi), en el linkformularioinscripcion.cba.gov.ar , con el nombre de Preinscripciones Escolares 2026.

Las/os interesadas/os en realizar la preinscripción deben completar el formulario -con carácter de declaración jurada- ingresando los datos solicitados y elegir el establecimiento educativo en el que deseen cursar sus estudios de acuerdo con su domicilio.

Por otro lado, para preinscribirse al Programa Combinada en Línea podrán dirigirse de forma presencial a la sede más cercana a su domicilio o completar el formulario https://forms.gle/fcV1ioLUda5UNMme6

Luego, tanto para la modalidad presencial y semipresencial como para el Programa Combinada en Línea, tendrán que realizar la inscripción definitiva de forma presencial en el CENMA o CEIJA en el que se preinscribieron hasta el 31 de marzo presentando su DNI, fotocopia del mismo, constancia de CUIL y certificado de finalización de estudios primarios o pase.

Pueden consultar los datos de contacto y ubicación de los CENMA y CEIJA en:

CENMA y CEIJA Presenciales: https://bit.ly/cenmapresencial

CENMA y CEIJA Semipresenciales: https://bit.ly/CenmaSemi

Para comenzar o retomar el Nivel Primario en un CENPA o Escuela Nocturna es requisito ser mayor de 14 años o cumplirlos en el Ciclo Lectivo 2026. Las/os interesadas/os podrán optar por cursar de forma presencial, con asistencia a clases de forma regular; de forma semipresencial, con asistencia a tutorías una o dos veces a la semana, o bien rendir el Examen Libre: un único examen que certifica los saberes correspondientes al nivel primario.

Para realizar la preinscripción a cualquiera de estas modalidades podrán dirigirse de forma presencial al centro educativo en el que deseen cursar o completar el Formulario Único de Postulantes (FUP), al cual se accede desde la plataforma de Ciudadano Digital, en el link formularioinscripcion.cba.gov.ar , con el nombre de Preinscripciones Escolares 2026.

Luego, tendrán tiempo hasta el 31 de marzo para presentar su DNI, fotocopia y constancia de CUIL en la Escuela Nocturna o CENPA para realizar la inscripción definitiva.

La próxima instancia escrita se realizará durante el martes 31 de marzo y la instancia oral durante el miércoles 1 de abril en los CENPA o Escuelas Nocturnas. Se trata de un examen único/libre que certifica los conocimientos y saberes correspondientes al nivel primario. Además, las/os jóvenes y adultos pueden acceder a tutorías que las/os preparen para rendir el Examen en cada CENPA o Escuela Nocturna.

Para acceder a esta instancia las y los estudiantes deben ser mayores de 14 años y realizar la inscripción en una Escuela Nocturna o CENPA presentando su DNI, fotocopia del mismo y constancia de CUIL. Podrán consultar los centros educativos disponibles en bit.ly/escuelasnocturnas

La propuesta es una oportunidad para que muchas ciudadanas y ciudadanos vuelvan a formar parte del sistema educativo, mediante el reconocimiento de sus trayectorias formales e informales. Además, fortalece la articulación de trayectorias educativas entre niveles, ya que les permite continuar sus estudios secundarios.

Por dudas y/o consultas

Mail: educacion.adultos@me.cba.gov.ar

Tel.: 0351 4462400 int. 2616 de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 hs.

WhatsApp: 3518039676 (respuestas automáticas).

Atención presencial: Av. Colón N° 778, Ciudad de Córdoba, de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 hs.