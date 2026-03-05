Córdoba impulsa el liderazgo local para transformar la educación

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba llevó adelante el encuentro “RONDA Ciudades de la Educación”, una instancia de fortalecimiento dirigida a los equipos de gobierno de los municipios ganadores del Premio Ciudades de la Educación 2025: Justiniano Posse, Morteros, Toledo y Villa de Soto. La jornada se desarrolló el jueves 26 de febrero en el Palacio Ferreyra, en la ciudad de Córdoba.

La actividad se enmarcó en el Programa Ciudades de la Educación y tuvo como propósito generar un espacio de formación y planificación orientado a fortalecer las capacidades de liderazgo, el trabajo en equipo y el diseño de estrategias para abordar los desafíos educativos locales.

Participaron el ministro de Educación, Horacio Ferreyra; el coordinador del Programa Ciudades de la Educación, Eduardo Viñales; el intendente de Justiniano Posse, Rodolfo Margherit; el intendente de Morteros, Sebastián Demarchi; y el intendente de Toledo, Sergio Martín, junto a sus equipos técnicos. La jornada fue coordinada por facilitadores de la Red de Innovación Local y la Fundación Varkey.

Durante la apertura, el ministro Horacio Ferreyra destacó el carácter innovador del modelo de trabajo que impulsa la Provincia junto a los gobiernos locales y organizaciones aliadas. “Este proyecto nos propone avanzar hacia un horizonte compartido. No se trata de un esquema de descentralización tradicional, sino de un modelo basado en la colaboración y la cooperación en el territorio para alcanzar objetivos comunes”, expresó.

Asimismo, el titular de la cartera educativa subrayó el reconocimiento internacional que viene recibiendo la iniciativa y anticipó que en junio la Provincia recibirá a ministros de Educación de distintos países de América Latina interesados en conocer el funcionamiento de las Coordinaciones Locales de Educación. “Es un modelo disruptivo que pone en valor el trabajo conjunto entre Provincia y municipios”, afirmó.

Por su parte, el coordinador del programa, Eduardo Viñales, destacó los avances que comienza a evidenciar la política provincial de fortalecimiento del rol de los gobiernos locales. “Ya empezamos a ver resultados concretos a partir de la decisión del Ministerio de Educación de potenciar el trabajo con los gobiernos locales a través de las Coordinaciones Locales de Educación. Este encuentro con los intendentes y sus equipos nos permite seguir fortaleciendo la planificación hacia 2026 y consolidar una cultura de datos que ayude a medir el impacto de las acciones”, señaló.

Viñales remarcó además el impacto estratégico del enfoque territorial: “Cuando un municipio pone la educación en el centro de su agenda, cambia la forma en que planifica su desarrollo. Lo que estamos construyendo es una red de gobiernos locales capaces de tomar decisiones basadas en evidencia y orientadas al futuro de sus comunidades”.

“RONDA” propone un espacio de encuentro que combina reflexión y planificación. A través de dinámicas participativas, conversaciones estructuradas y ejercicios de autodiagnóstico, los equipos municipales analizaron fortalezas, identificaron oportunidades de mejora y compartieron desafíos concretos de sus áreas.

El enfoque trabajó el liderazgo como una construcción colectiva orientada a metas compartidas, poniendo el acento en la definición de un norte común, la claridad en la distribución de roles y la confianza como base para una gestión eficaz.

Asimismo, se promovió una mirada interáreas, invitando a los equipos a pensarse como una gestión integrada al servicio del bien común. El intercambio permitió reconocer la necesidad de mejorar circuitos de comunicación, fortalecer el seguimiento de acciones y profundizar el análisis situado de las realidades locales.

Durante la jornada se abordaron desafíos concretos planteados por los propios equipos, generando instancias de retroalimentación entre pares y planificación conjunta. Este abordaje permitió no solo reflexionar, sino también incorporar herramientas prácticas para la toma de decisiones y la coordinación interna.

El intendente de Justiniano Posse, Rodolfo Margherit, valoró la experiencia de trabajo conjunto y su proyección territorial: “Estos espacios nos permiten salir de la gestión cotidiana para pensar estratégicamente. Fortalecer el trabajo con la Provincia y con otros municipios nos da herramientas concretas para mejorar las oportunidades educativas de nuestros vecinos”.