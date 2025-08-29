Concretaron Conversatorio sobre trayectorias escolares en el Nivel Secundario

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba llevó adelante este martes 26 de agosto el 2° Conversatorio sobre “El acompañamiento de las trayectorias escolares en el nivel secundario”, en el marco del Programa TransFORMAR@cba. La propuesta estuvo destinada a equipos directivos, docentes y tutores de instituciones secundarias de toda la provincia, con el objetivo de revisar los Proyectos Institucionales de Fortalecimiento de Trayectorias Escolares, a partir de las necesidades de cada comunidad educativa, los avances logrados y las dificultades encontradas en el ciclo lectivo en curso.

La propuesta tuvo una amplia convocatoria, con más de 1150 docentes participantes, quienes accederán al puntaje correspondiente al completar las instancias previstas en el ciclo.

En el saludo inicial, el ministro de Educación Horacio Ferreyra subrayó: “En el marco del TransFORMAR@cba el desarrollo de propuestas focalizadas en las necesidades institucionales es fundamental para que los estudiantes aprendan y avancen en el proceso de escolarización en el nivel secundario, garantizando no solo su permanencia, sino también el logro de la titulación que define el cierre de toda la trayectoria escolar”.

El encuentro comenzó con la disertación de María José Llanos Possi, subdirectora del Sistema Integral de Información de la Dirección General de Planeamiento, Evaluación y Prospectiva Educativa, quien expuso sobre el valor de la información educativa para la toma de decisiones institucionales. A continuación, la Inspectora General de DGESec, Prof. Shirley Baggini; la Inspectora General de DGES, Prof. Mirta Weinzettel; y la Subinspectora de la DGETyFP, Prof. Claudia Méndez, compartieron las experiencias de diseño e implementación de los proyectos en cada Dirección de Nivel. Durante sus intervenciones destacaron la construcción colectiva de los proyectos a partir de los resultados 2024, el acompañamiento a los estudiantes que aún no titularon para que puedan certificar la educación obligatoria, y la necesidad de proyectar acciones para lo que resta del ciclo lectivo 2025, con foco en los estudiantes con materias pendientes y en el fortalecimiento de los aprendizajes de lengua y matemática en todas las escuelas secundarias de la provincia.

Cabe recordar que el primer encuentro se realizó el día martes 19 de agosto y ya se encuentra disponible para su visualización en el canal de Youtube del Ministerio.

Finalmente, se anunció que la tercera jornada se realizará el 16 de septiembre, con la participación de instituciones educativas que compartirán los avances de la propuesta y los desafíos que atraviesan sus comunidades escolares.