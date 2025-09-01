Estudiantes Cordobeses protagonistas de la Copa Robótica Argentina 2025

La Copa Robótica Argentina 2025 celebró su gran final en Neuquén y tuvo como protagonistas a estudiantes cordobeses. El equipo CincoBits, del Instituto Técnico Adrián P. Urquía de General Deheza, se ubicó en uno de los lugares más altos del podio nacional al obtener el primer puesto en alianza con el equipo Los JuGenios de Jujuy.

La final reunió a 18 equipos de siete provincias de todo el país: Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta y Buenos Aires, quienes compitieron por el título nacional.

Tras dos intensas jornadas de competencia en el desafío “Orbit Odyssey”, la alianza y CincoBits (Córdoba) y Los JuGenios (Jujuy) alcanzó el máximo puntaje y se quedó con el primer lugar del podio.

El segundo puesto fue para la alianza integrada por Diodo (Salta) y Vacío Púrpura (Río Negro).

Los consagrados campones son: María Emilia Bosselli, Pablo Borda, Santiago Pertegarini y Marcos Ellena, del Instituto Técnico Adrián P. Urquia (Córdoba), acompañados por la docente M. Alejandra Meza; junto a: Dylan Samir Baez Saka, Victoriano Alejandro Cardozo Silva, Paula Valentina del Rosario Fernández Jerez y Agostina Constanza del Rosario Lozano del Colegio Secundario N° 60 (Jujuy), acompañados por la profesora Mirta Graciela Mamaní. El premio consistió en una tablet por estudiante y dinero para cada institución.

Destacamos las palabras del equipo representante de Córdoba, CincoBits, quienes mencionaron: “Estamos muy contentos, muy agradecidos de tener esta oportunidad, de poder salir campeones de este recorrido que tiene sus pasos y que nos fue llenando de conocimientos cada uno para las siguientes etapas. Es un orgullo, tanto propio como para nuestra escuela”.

El Ministerio de Educación de la Provincia, a través de la Dirección de Tecnología en la Educación de la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, acompañó a las y los estudiantes cordobeses en este certamen nacional impulsado por Educabot, que fomenta la innovación, el trabajo en equipo y el aprendizaje en ciencia y tecnología.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, celebró: “Este logro refleja la creatividad, el compromiso y el talento de nuestros jóvenes, así como la importancia de seguir fortaleciendo la inclusión de tecnología en la educación de Córdoba”.

Por su parte, Gabriel Scarano, director de Tecnología en la Educación, destacó: “CincoBits representa la pasión y el esfuerzo de toda una comunidad educativa. Es un orgullo que nuestros estudiantes demuestren que en Córdoba hay capacidad y futuro en ciencia y tecnología, pero sobre todo es un orgullo el espíritu colaborativo que se vivió aún en un ámbito de competencia”.

La Copa Robótica Argentina 2025 contó con la participación de más de 3.600 estudiantes de nivel secundario de todo el país y se transmitió en vivo por streaming en coparobotica.com/argentina.