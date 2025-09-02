Compromiso Alfabetizador Córdoba: Llevan adelante Festival de la Palabra 2025

El Ministerio de Educación de la Provincia, en el marco del Compromiso Alfabetizador Córdoba y desde el Plan Provincial de Lectura, lleva adelante el Festival de la Palabra 2025.

Con un calendario que va de marzo a noviembre, incluye 5 etapas. En septiembre, llaga la hora de la socialización, muestra, circulación y disfrute de todo lo producido en este ciclo lectivo en las aulas.

Cerca de 200.000 estudiantes de Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Superior:

Leen, hablan y escriben, con sentido social compartido, ya que sus audios, textos y videos salen de las aulas para toda la comunidad.

Al armar sus videos, audios o textos, leyeron y releyeron, escribieron y corrigieron.

Se muestran entusiasmados porque los leerá, escuchará y verá en videos la comunidad educativa en particular y cordobesa en general, ya que las producciones se publican en la Web del Festival. Aprender les resulta motivador porque el sentido es informar, prevenir, difundir, proponer, sugerir, no sólo aprobar contenidos por la obligatoriedad escolar.

Docentes de más de 2.100 instituciones asumieron el desafío de:

Diversificar las tareas.

Incluir más dispositivos para leer, hablar y escribir. Ya no basta con la carpeta, la pizarra o el cuaderno, fueron necesarios las computadoras, los celulares, murales analógicos o digitales.

Sostener procesos de borradores, mejoras, ediciones.

Coordinar talleres de producción, en los que las y los estudiantes mejoran la fluidez lectora grabando audiolibros y podcast; aprenden ortografía con sentido contextual revisando los textos a enviar al Festival; desarrollan la capacidad de comprensión lectora al momento de comentar un texto, sugerirlo.

De gestión estatal y privada, de todas las modalidades, participan en esta tercera etapa del Festival de la Palabra 2025:

402 instituciones de Educación Inicial.

992 instituciones de Educación Primaria.

712 instituciones de Educación Secundaria.

30 instituciones de Educación Superior.

¿Dónde se publican todas las producciones de las escuelas? En la Web del Festival de la Palabra: https://lecturacba.wixsite.com/festivaldelapalabra

¿Cómo continúa el Festival de la Palabra?

En octubre será el Festival Regional, luego de que la Comisión de Análisis de Prácticas (conformada por 24 docentes de toda la provincia) defina cuáles son las instituciones que han podido sostener prácticas significativas y procesuales de enseñanza.

En noviembre, en tanto, tendrá lugar el Festival Provincial, encuentro presencial en el que 44 instituciones protagonizarán la lectura, la oralidad y la escritura como prácticas sociales y capacidades fundamentales en una sociedad democrática, con inventiva y construcción de conocimiento en favor de una educación como derecho.

Consultas: festivaldelapalabra2025@gmail.com