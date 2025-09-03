Hasta el 15 de septiembre: Pre-Inscripciones abiertas para ingresantes a Escuelas

Se abrió la preinscripción para el ingreso a instituciones estatales correspondiente al año 2026

El Ministerio de Educación de la Provincia informa que desde el 1 al 15 de septiembre del 2025 inclusive, estarán abiertas las preinscripciones para ingresantes a instituciones de gestión estatal para nivel inicial (sala de 3, 4 y 5), 1° grado del nivel primario y 1° año del nivel secundario -Orientada, Técnica, Pro-A, Escuelas Secundarias con Formación Profesional (ESFP) y, Educación de Jóvenes y Adultos (nivel primario y secundario) para el ciclo lectivo 2026.

El trámite lo debe realizar la madre, padre, tutor o familiar a cargo del estudiante a través de la plataforma CiDi – Ciudadano Digital.