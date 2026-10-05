Concretaron primera intervención laparascópica pediátrica asistida por fluorescencia

El Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Pediátrico del Niño Jesús realizó la primera colecistectomía laparoscópica pediátrica asistida por fluorescencia con verde de indocianina (ICG) en toda la provincia de Córdoba. La intervención se llevó a cabo en una adolescente de 13 años, oriunda de la ciudad de Córdoba, con diagnóstico de litiasis vesicular, que presentaba episodios recurrentes de cólicos biliares.

Para poder llevar adelante el procedimiento, se utilizó el Mindray 4K/NIR Serie UX5, un equipo de visualización de última tecnología entregado por el Ministerio de Salud en octubre del año pasado. La entrega se enmarcó en la adquisición de 10 dispositivos idénticos que fueron distribuidos en los principales hospitales de la ciudad de Córdoba.

Al respecto, el Dr. Rafael Sánchez Bocco, director del Hospital Pediátrico del Niño Jesús, remarcó: “Sin la incorporación de equipamiento tecnológico de vanguardia, no podríamos lograr estos hitos. Por eso mismo estamos agradecidos por las inversiones constantes del Ministerio de Salud en este aspecto”.

Tras la intervención, su evolución fue favorable y se fue de alta al día siguiente sin ninguna complicación, con indicación de control ambulatorio.

“Fue una cirugía inédita en un paciente pediátrico, tanto en el sistema público como privado de toda la provincia de Córdoba, por ello mismo fue un gran desafío y nos genera mucho orgullo haberla llevarla a cabo con éxito”, agregó el funcionario.

La técnica, en detalle

La fluorescencia con verde de indocianina consiste en la administración intravenosa de un colorante que, mediante un sistema de videolaparoscopía con tecnología de infrarrojo cercano, permite visualizar en tiempo real las estructuras de la vía biliar.

De este modo, facilita la identificación anatómica durante la cirugía, reduce el riesgo de lesiones biliares y mejora la precisión del procedimiento.

Otro beneficio de utilizar este tipo de contraste es que no genera reacciones adversas ni expone al paciente a radiación, por lo que es un método seguro y libre de complicaciones asociadas.

Al respecto, Ignacio Ruiz Juri, jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica del hospital, expresó: “El principal beneficio es que, al administrar este contraste y activar el modo de fluorescencia del equipo, la vía biliar se pinta de color verde y se diferencia claramente del resto de los tejidos, que se ven en tonos rosados. Esto nos permite reconocer la anatomía en tiempo real y saber con mucha mayor seguridad qué estructura estamos viendo antes de ligar o cortar”.

En ese sentido, el especialista destacó que es una herramienta que aumenta la precisión de la cirugía y ayuda a prevenir lesiones de la vía biliar.

Por su parte, Rafael Sánchez Bocco, director del hospital, expresó: “Es un gran orgullo que se haya podido llevar a cabo un procedimiento quirúrgico innovador e inédito en pacientes pediátricos en el sistema público”.

“Este es uno de los tantos avances tecnológicos que realiza el Hospital Pediátrico con el objetivo de brindar mayor calidad y seguridad en la atención de nuestros pacientes, minimizando las complicaciones postquirúrgicas” añadió.

Inversiones que transforman la salud en Córdoba

Este avance fue posible gracias a que en 2025, a través del Ministerio de Salud, el centro de salud incorporó una torre de videolaparoscopía 4K con tecnología de inmunofluorescencia.

La adquisición de este equipamiento estuvo orientada a fortalecer la infraestructura tecnológica del hospital y la calidad de sus intervenciones.

Esta tecnología de ultra alta definición multiplica por cuatro la resolución de las cámaras de alta definición convencionales, lo que proporciona un nivel de detalle anatómico y una percepción de profundidad sustancialmente superiores.

Al combinar imágenes de alta claridad con luz infrarroja cercana, el equipo permite delimitar con exactitud milimétrica la anatomía vascular y biliar, evaluar la perfusión sanguínea de los tejidos en tiempo real y facilitar decisiones intraoperatorias cruciales que reducen el tiempo de intervención y los riesgos de complicaciones.