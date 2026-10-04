Llevan adelante actividades de promoción y prevención de la Salud Bucal

En el marco del Día de la Odontología Latinoamericana, el Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Salud, llevará adelante durante octubre distintas actividades de promoción y prevención de la salud bucal.

Bajo el lema “Cuidando sonrisas, fortalecemos futuros”, los servicios de odontología de hospitales y CAPS provinciales desarrollarán propuestas en instituciones y comunidades, de acuerdo con la planificación coordinada por el Departamento de Odontología.

Las actividades estarán orientadas a fortalecer la educación para la salud, promover hábitos saludables de higiene bucal y generar espacios de participación comunitaria.

Grilla completa de actividades

La programación de las propuestas que se desarrollarán durante octubre puede consultarse en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/document/d/1UG1dxbTFKCvIa-RIh1ZSDBN5O8dALj__/edit?usp=sharing&ouid=111103623520661590083&rtpof=true&sd=true