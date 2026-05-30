Concretaron Segundo Encuentro Provincial de Investigación Educativa

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba llevó adelante el Segundo Encuentro Provincial de Investigación Educativa “Conectando saberes para TransFORMAR: puentes entre escuela, academia y política”, una iniciativa impulsada para fortalecer la articulación entre producción académica, instituciones educativas y construcción de políticas públicas basadas en evidencia.

La actividad fue organizada por la Dirección General de Planeamiento, Evaluación y Prospectiva Educativa, dependiente de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, y reunió a más de 250 participantes de manera presencial y virtual en el Auditorio del Instituto Superior de Estudios Pedagógicos (ISEP). El encuentro se consolidó como un espacio estratégico para avanzar en un sistema educativo sustentado en el trabajo colaborativo, la investigación y la toma de decisiones informadas.

Participaron del encuentro el Ministro de Educación, Horacio Ferreyra; la Secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine; la Subsecretaria de Coordinación Educativa, Andrea Fessia; directoras y directores generales, inspectores y subinspectores de todos los niveles y modalidades, autoridades de universidades públicas y privadas, representantes de fundaciones y organizaciones de la sociedad civil, además de investigadores adherentes a la Red Provincial de Investigación Educativa.

Durante la apertura, Ferreyra destacó el valor estratégico de la investigación para el diseño de políticas educativas y remarcó el trabajo articulado que Córdoba viene consolidando junto a distintos actores del sistema educativo y científico: “Celebramos esta iniciativa porque es una manera concreta de construir política educativa desde el territorio y con todos los actores sociales involucrados. La investigación nos brinda orientaciones fundamentales para la toma de decisiones y fortalece el camino de transformación educativa que Córdoba viene impulsando, en línea con las prioridades del Plan de Desarrollo Educativo Provincial 2024-2027 que lleva adelante nuestro gobernador Martín Llaryora”, expresó el ministro.

Por su parte, Maine subrayó la importancia de generar puentes entre la producción académica y las prácticas que se desarrollan cotidianamente en las escuelas cordobesas: “Hoy presentamos Conectando Saberes junto a investigadores e investigadoras de múltiples instituciones que aportan miradas y herramientas para fortalecer la educación desde una construcción colectiva. Estos espacios permiten articular los saberes de la academia con las experiencias concretas que suceden en nuestras escuelas”, señaló la funcionaria.

En ese marco, la directora general de Planeamiento, Evaluación y Prospectiva Educativa, Gabriela Brandán Zehnder, destacó el crecimiento sostenido de la Red Provincial de Investigación Educativa, que actualmente cuenta con 80 investigadores activos y más de 70 nuevas adhesiones. Asimismo, valoró la consolidación de nuevas alianzas estratégicas con instituciones nacionales e internacionales orientadas a fortalecer el diálogo entre investigación y gestión pública.

Entre las articulaciones anunciadas se encuentran los vínculos con la Sociedad Argentina de Investigación Educativa (SAIE), el Centro Científico Tecnológico CONICET Córdoba, la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y la Universidad FASTA (UFASTA), con el objetivo de promover acciones conjuntas, fortalecer la generación de conocimiento y potenciar agendas compartidas entre el sistema científico y la política educativa. En este marco, Claudio Suasnábar, Director de la SAIE, destacó: “Uno de los objetivos de la SAIE es precisamente avanzar en esa interfaz entre la producción de conocimiento en distintas formas y las políticas educativas (…) En ese sentido nos parece sumamente importante lo que está haciendo la provincia de Córdoba, generar también estos ámbitos para poder pensar un tránsito fluido entre esos conocimientos que se producen en un ámbito y las necesidades que tienen los procesos de la gestión educativa”.

Por su parte, la Adjunta al Vicerrector de Investigación de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), María Blanco Hernández celebró la alianza: “Nos incorporamos a la Red como aliados estratégicos en este proyecto de construcción colectiva de conocimiento y de transformación educativa. Entendemos la educación como un espacio compartido donde los desafíos y las oportunidades trascienden territorios; por eso, la Provincia de Córdoba representa hoy un escenario especialmente valioso para investigar, innovar y construir soluciones con impacto real. Las mejores transformaciones nacen del trabajo colaborativo entre gobiernos, universidades y comunidades, y esta red es una oportunidad extraordinaria para generar conocimiento útil que se traduzca en mejores decisiones y oportunidades para estudiantes y docentes”.

Durante el primer panel del encuentro se presentó el primer volumen del documento de recomendaciones de política educativa elaborado por investigadores adherentes a la Red. El trabajo reúne aportes construidos en torno a cuatro líneas estratégicas priorizadas por la gestión provincial: aprendizajes fundamentales, tecnologías en educación, conexión entre educación, trabajo y producción, y renovación de prácticas pedagógicas y didácticas. En este marco, una de las investigadoras exponentes, Cecilia Pacce Rosato, expresó lo siguiente referido a la experiencia desarrollada: “Mi experiencia siendo parte de la Red durante el 2025 y lo que va del 2026 ha sido excelente, no solo por la posibilidad de conectar con colegas de toda mi provincia e incluso del país —conocerlos, intercambiar y aprender de ellos—, sino también por sentir que puedo aportar desde mi experiencia y formación para generar innovaciones y dar evidencia que contribuya a la toma de decisiones”.

Posteriormente, un segundo panel abordó el rol de la investigación en la gestión pública y los desafíos que implica construir políticas educativas sustentadas en evidencia. Allí participaron equipos técnicos ministeriales y especialistas vinculados al proyecto desarrollado junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre ellos el consultor Néstor López.

La jornada culminó con un espacio de diálogo e intercambio entre autoridades ministeriales, investigadores, representantes de universidades, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil, donde se compartieron hallazgos, experiencias e inquietudes vinculadas a las políticas educativas priorizadas por la Provincia.

De cara a 2026, el Ministerio de Educación anunció nuevas acciones en el marco de la Red Provincial de Investigación Educativa. Entre ellas, un conversatorio junto a la SAIE previo al VI Coloquio de Investigación Educativa en Argentina y un ciclo denominado “Conversaciones con investigadores: la cocina de la investigación educativa”, destinado a Institutos Superiores de Formación Docente y público general, en articulación con la Dirección General de Educación Superior.

El encuentro contó además con el acompañamiento de organismos nacionales e internacionales, universidades y organizaciones como UNICEF, OEI, BID, CONICET, FLACSO, CIPPEC, Fundación Sadosky, Fundación Córdoba Mejora y diversas universidades públicas y privadas de Córdoba y del país.