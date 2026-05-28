Promueven creación de Huertas Escolares como espacios de aprendizaje

La iniciativa promueve la creación de huertas escolares como espacios de aprendizaje, encuentro e integración comunitaria, fortaleciendo la producción de alimentos saludables en las escuelas y el vínculo entre generaciones.

En este nuevo ciclo, la propuesta alcanzará a 66 establecimientos educativos de los tres niveles, con presencia en todos los departamentos de Córdoba, consolidando su llegada a distintas comunidades del territorio provincial.

“Cultivando Vínculos” tiene como eje central la vinculación entre niñas, niños y adolescentes con personas mayores de sus comunidades, promoviendo el intercambio de saberes, el trabajo colectivo y la revalorización de prácticas vinculadas a la producción de alimentos, la identidad local y el arraigo territorial.

A través de las huertas escolares, estudiantes, docentes y personas mayores comparten experiencias relacionadas con la producción de alimentos, el cuidado del ambiente y el contacto directo con la naturaleza, fortaleciendo estos espacios como ámbitos educativos y comunitarios.

“En Córdoba entendemos que educar también es enseñar a cuidar, producir y construir comunidad. Programas como ‘Cultivando Vínculos’ nos permiten fortalecer el aprendizaje desde experiencias concretas, promoviendo el trabajo colaborativo, el respeto por el ambiente y el encuentro intergeneracional en cada rincón de la provincia, en línea con la visión federal y territorial que impulsa el gobernador Martín Llaryora”, expresó el ministro de Educación, Horacio Ferreyra.

Por su parte, el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, destacó: “Cultivando Vínculos es una política pública que nos permite integrar educación y producción, fortaleciendo las comunidades y promoviendo el arraigo desde la escuela”.

A través de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, y con el acompañamiento de agentes zonales, el Ministerio de Bioagroindustria aporta semillas de estación, herramientas, capacitaciones y acompañamiento técnico para fortalecer las huertas escolares como espacios pedagógicos y comunitarios. Estas acciones permiten integrar contenidos educativos con prácticas vinculadas a la alimentación saludable, el cuidado del ambiente y la producción sostenible.

Para el presente ciclo se prevé continuar ampliando el alcance territorial y consolidar las huertas escolares como herramientas para la educación, la participación comunitaria y el desarrollo sostenible en toda la provincia.

En la presentación estuvieron presentes la secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine; la subsecretaria de Agricultura Familiar, Mariana Victoria Vigo; equipos técnicos de ambas carteras y directivos de más de 60 establecimientos educativos de la provincia.