Presentan Taller «Descubriendo Canva para la educación en todos los Niveles»

En el marco de sus acciones de innovación y tecnología aplicada a la enseñanza, el Ministerio de Educación junto a Canva presentan el taller intensivo «Descubriendo Canva para la educación en todos los Niveles».

La propuesta, facilitada por la Dirección de Tecnología en la Educación de la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, surge del reciente convenio entre el Ministerio de Educación y la reconocida plataforma global de diseño gráfico, que otorga a la docencia cordobesa un perfil diferencial para potenciar las posibilidades pedagógicas en el aula.

El trayecto formativo está dirigido a docentes, tutores, maestros de apoyo, auxiliares docentes y bibliotecarios de todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Al tratarse de una instancia de nivel introductorio, no se requieren conocimientos técnicos previos, sino el interés de explorar y descubrir la plataforma como una herramienta facilitadora del aprendizaje visual y el trabajo colaborativo.

Al ser consultado por la propuesta, Horacio Ferreyra, ministro de Educación, expresó: “Como plantea el gobernador Martín Llaryora, la educación debe prepararse para los desafíos del presente y del futuro. Por eso impulsamos propuestas que permitan a las y los docentes incorporar nuevos lenguajes digitales, herramientas de diseño e inteligencia artificial para enriquecer las experiencias de aprendizaje, potenciar la creatividad y fortalecer una enseñanza más innovadora y significativa en las aulas”.

Por su parte, Gabriela Peretti, secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, manifestó: «Esta iniciativa refleja nuestro compromiso con el desarrollo profesional continuo. Con la incorporación de esta herramienta tecnológica, la docencia cordobesa tendrá la oportunidad de explorar nuevos lenguajes visuales y metodologías de trabajo colaborativo que enriquezcan las dinámicas diarias en el aula».

A lo largo de los encuentros, que se desarrollarán en la plataforma Zoom los días lunes 1, miércoles 3 y viernes 5 de junio a las 18:00 horas, el equipo de Canva dictará contenidos prácticos enfocados en el trabajo áulico.

Los participantes realizarán un recorrido por la interfaz para aprender cómo acceder a Canva Educación, la personalización y edición de plantillas, y la organización de clases o equipos de trabajo. Asimismo, se explorarán herramientas versátiles como Canva Docs, hojas de cálculo, pizarras online, dinámicas de retroalimentación y el diseño de boletines informativos, encabezados o páginas web escolares integrables a entornos virtuales como Google Classroom.

Sobre esta propuesta formativa, Gabriel Scarano, director de Tecnología en la Educación, comunicó: “Aprender a usar las herramientas disponibles es de suma importancia para nuestra tarea diaria en las aulas y este espacio de formación docente es una excelente oportunidad para tomarnos el tiempo de recorrer las posibilidades que ofrece el entorno de Canva, de la mano de formadores especializados”.

Un eje innovador dentro de este taller intensivo será el abordaje de los usos y funcionalidades de la Inteligencia Artificial generativa incorporada en el ecosistema de la plataforma. A través de módulos específicos como Guía mágica, Canva IA y Canva Code, los educadores aprenderán a automatizar y optimizar procesos de diseño, generar dinámicas adaptadas y crear de forma ágil actividades personalizadas y material de apoyo didáctico.

La propuesta cuenta con cupos limitados y la inscripción se realiza mediante el siguiente formulario. Los encuentros no se repetirán ni quedarán grabados, razón por la cual es indispensable que los participantes puedan conectarse los días y horarios previstos. Para acreditar y certificar las 6 horas totales del curso, los docentes deberán asistir obligatoriamente a los tres encuentros virtuales sincrónicos.