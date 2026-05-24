Educación invita a las escuelas cordobesas a vivir el Mundial 

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba presentó el material hipermedial “El Mundial de fútbol en los jardines y escuelas”, una propuesta pedagógica y didáctica destinada a toda la comunidad educativa, disponible en la plataforma Currículum Córdoba.

La iniciativa fue desarrollada de manera conjunta por la Subdirección de Desarrollo Curricular y Acompañamiento Institucional —dependiente de la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación— y la Subdirección de Educación Física, perteneciente a la Secretaría de Educación, con el objetivo de ofrecer herramientas que permitan trabajar el Mundial de fútbol como un fenómeno social, cultural y educativo.

En ese marco, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó: “El deporte y, particularmente, el fútbol, forman parte de la vida cotidiana de nuestras comunidades. Esta propuesta busca transformar ese interés y esa pasión en oportunidades pedagógicas significativas, articuladas con el Currículum Córdoba y con una mirada que promueve aprendizajes integrales, participación, pensamiento crítico y trabajo colaborativo. En Córdoba seguimos construyendo una educación conectada con la realidad de nuestros estudiantes y con los desafíos culturales de nuestro tiempo”.

El material se presenta como un espacio abierto y colaborativo para pensar propuestas de enseñanza situadas y contextualizadas, recuperando metáforas, relatos y experiencias vinculadas al Mundial de fútbol como uno de los acontecimientos socioculturales más relevantes de la actualidad. Desde allí, se habilitan conexiones entre distintas áreas del conocimiento y múltiples formas de abordar los aprendizajes.

La secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, Gabriela C. Peretti, señaló: “Imaginamos este espacio como una invitación a seguir co-construyendo entre colegas y ampliar este repositorio, convidando o recomendando imágenes, palabras, canciones y videos que se configuren como un motivo que proponga nuevas experiencias de aprendizaje. Un recurso no constituye, en sí mismo, una propuesta; su valor pedagógico depende de las preguntas, relaciones o experiencias que permite construir”.

A través de distintas temáticas y recorridos interactivos, el recurso propone reflexionar sobre medios de comunicación, representaciones sociales, consumos culturales y formas de participación. Además, invita a vivir el fútbol desde distintas dimensiones: como experiencia corporal y colectiva, como espacio de vínculos y emociones, como práctica para analizar y comprender, y también como oportunidad para construir nuevos sentidos y aprendizajes.

Por su parte, Natalia González, subdirectora de Desarrollo Curricular y Acompañamiento Institucional, expresó: “Invitamos a las y los docentes a recorrer el material como un espacio abierto y en permanente construcción, que no solo propone ideas para la enseñanza, sino que también promueve el intercambio de recursos y experiencias entre colegas”.

La propuesta no plantea un recorrido único ni secuencias cerradas, sino que habilita diferentes posibilidades de exploración, apropiación y creación de experiencias formativas situadas en cada contexto escolar. El material ya se encuentra disponible en la plataforma oficial de Currículum Córdoba.