Conforman Foro Intermunicipal sobre Cambio Climático

En el marco de las estrategias que impulsa el Gobierno de la Provincia para avanzar en acciones climáticas desde los territorios, el Ministerio de Ambiente y Economía Circular, que lidera Victoria Flores, anunció la constitución del Foro Intermunicipal y Comunal sobre Cambio Climático.

Se trata de un espacio de articulación y construcción colectiva que involucra a todos los municipios y comunas de Córdoba, y que refuerza el protagonismo de los gobiernos locales en la formulación e implementación de políticas climáticas, con acompañamiento técnico y respaldo institucional.

Con esta iniciativa, la cartera ambiental avanza en propuestas concretas de acción climática planificada con enfoque territorial, que se traducen en desarrollo sostenible para las comunidades, innovación tecnológica, generación de empleo verde y fortalecimiento de las economías regionales.

El anuncio se realizó en el marco del evento Compromiso Climático Córdoba, organizado por la Secretaría de Cambio Climático, que está a cargo de Augusto Carreras.

El Foro quedó formalmente constituido con la firma de los siguientes intendentes, intendentas, jefes y jefas comunales: Valeria Soledad Chicco, Guatimozin; Gabriel Cañas, Ticino; Rolo Margherit, Justiniano Posse; Natalia Bellón, La Carlota; Gisela Barrionuevo, Santa Eufemia; Adrián Rinero, Devoto; Luis Tortte, Monte Maíz; Emiliano Rattazzi, Charras; Enzo Nicolás Morellato, Ausonia; Maximiliano Andrés, Etruria; Romina Oberto, Huanchilla; Mariano Galfré, James Craik; Evangelina Vigna, Colonia Vignaud; Elvio Daniel Kieffer, Villa Santa Rosa; Mauricio Acosta, Cañada del Sauce; Carlos Entesano, San Justo; y Ariel Moreyra, Ucacha.

Además, suscribieron representantes y referentes ambientales de otros municipios y comunas.

En representación de la Ciudad de Córdoba participó el secretario de Ambiente, Gabriel Marín.

En total, quedaron representados en el Foro Intermunicipal y Comunal sobre Cambio Climático 81 gobiernos locales de la provincia.

“Con la creación de este Foro damos un paso histórico en Córdoba: fortalecemos el rol de los gobiernos locales para que puedan diseñar y ejecutar acciones climáticas con herramientas concretas, respaldo técnico y acompañamiento institucional. La lucha frente al cambio climático requiere de un trabajo en red, con visión territorial y federal, que asegure sostenibilidad y bienestar para nuestra gente”, afirmó la ministra Victoria Flores.

Durante la jornada también se presentaron los avances alcanzados en la elaboración e implementación del Plan Provincial de Respuesta frente al Cambio Climático (PPRCC), desarrollado en el marco del Gabinete Provincial de Cambio Climático.

El PPRCC es un documento que permite anticipar impactos y diseñar soluciones oportunas frente a eventos climáticos extremos, como inundaciones, sequías o incendios, que afectan con creciente frecuencia a los territorios de la provincia.

Asimismo, se presentaron los resultados obtenidos en el Diagnóstico Ambiental Provincial 2024, junto con el instrumento de recolección de datos que será aplicado en 2026.

La organización del evento se llevó adelante en conjunto con la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC), el Instituto Federal de Gobierno de la Universidad Católica de Córdoba y la Universidad Siglo 21.

Desde la RAMCC, además, se dictaron talleres de adaptación y mitigación frente al cambio climático.

De esta manera, la Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Ambiente y Economía Circular, reafirma su compromiso con una agenda ambiental estratégica, que se construye desde los gobiernos locales pero con una mirada federal y basada en la evidencia científica, priorizando tanto la sostenibilidad como el bienestar de las generaciones presentes y futuras.