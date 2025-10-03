Llaryora promulgó Ley del Programa de Igualdad Territorial, aprobada por la Legislatura Unicameral

El gobernador Martín Llaryora promulgó la Ley del Programa de Igualdad Territorial, que fuera aprobada por la Legislatura Unicameral, en una sesión especial, el pasado 16 de septiembre en la ciudad de Cruz del Eje.

El programa de “Promoción para el Desarrollo e Igualdad Territorial de la provincia de Córdoba” es una iniciativa impulsada por el Mandatario provincial con el objetivo de reducir las desigualdades territoriales mediante la promoción, el desarrollo, crecimiento y consolidación de 13 departamentos de las regiones Noroeste y Sur de la provincia.

La Ley establece la promoción de acciones o proyectos vinculados a la industria, el turismo, el sector primario y de la salud. En 2025, el Gobierno de Córdoba destinará 130 mil millones de pesos para financiar estos beneficios.

La conformación del Programa surge del diálogo del Estado provincial con diversos sectores, instituciones, gobiernos y organizaciones locales, quienes junto a funcionarios provinciales de diversas áreas fueron protagonistas de mesas de trabajo que receptaron propuestas, inquietudes y necesidades de cada región.

La norma tendrá aplicación en los departamentos Río Seco, Tulumba, Sobremonte, Ischilín, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto, San Javier; Totoral y las pedanías Castaño, Chalacea, Timón Cruz, Esquina y suburbios del Departamento Río Primero de la región noroeste.

En la zona sur, las medidas de la Ley de Promoción para el Desarrollo e Igualdad Territorial de la provincia de Córdoba serán aplicables en los departamentos Presidente Roque Sáenz Peña y General Roca.

El programa había sido presentado en febrero del corriente año por el gobernador Martín Llaryora, durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias de la Unicameral. “Queremos crear las condiciones necesarias para que los empresarios de Córdoba vean y exploten el enorme potencial económico de estas dos regiones de la provincia”, explicó en aquella oportunidad.

El Mandatario provincial resaltó que este tipo de iniciativas son posibles a partir del superávit consolidado que desde hace años tiene la Provincia: “Vamos a usar parte del superávit para poner en marcha el Plan de Igualdad Territorial del Noroeste y del Sur Sur Cordobés, con una fuerte y planificada inversión en infraestructura; con un programa específico de promoción económica mediante incentivos fiscales y una apuesta a la educación como motor del desarrollo de las personas, todo esto en un contexto de fortalecimiento institucional de los municipios y comunas de ambas regiones”.

Las medidas

Según detalla el Boletín Oficial, el desarrollo se efectuará mediante incentivos fiscales a personas humanas y jurídicas radicadas o que se radiquen en estos lugares, con la utilización por parte del Estado provincial del instrumento de la exención tributaria y la reducción del impuesto que corresponda.

Para la industria, los beneficios fiscales establecidos son: deducción del 100 por ciento en el impuesto sobre los Ingresos Brutos y exención en el impuesto de Sellos.

Para el turismo, la exención equivale a la inversión realizada, con requisitos de permanencia mínima de seis años.

Para el sector primario, los beneficios son del 50 por ciento en Ingresos Brutos, destinados a inversiones que den impulso a la industria agropecuaria.

En tanto, para el rubro salud se crean incentivos que permitirán fortalecer la red sanitaria en las regiones Noroeste y Sur-Sur, ampliando la capacidad de atención donde más se necesita.

Asimismo, la nueva Ley prevé controles estrictos y sanciones; y la creación de un registro único de actividades promovidas. Excluye a quienes se dediquen a los juegos de azar. Y faculta al Ministerio de Economía provincial a crear consejos asesores, con representación de distintos sectores.