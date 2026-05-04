Conmemoraron Día de la Danza y Día del Animal en el Parque Central

El Gobierno de la Ciudad de Brinkmann conmemoró el Día de la Danza y el Día del Animal con una destacada actividad desarrollada en el Parque Central.

Un gran número de público acompañó las actividades que comenzaron pasadas las 15 horas con variadas propuestas artísticas de elencos, talleres y escuelas de danzas.

A la propuesta se sumó @lamanadabrk mediante un stand informativo donde se entregaron folletos y se promovieron distintas actividades sobre concientización y tenencia responsable de perros y gatos.

También este año acompañó el Rotary Brinkmann-Porteña con una «Jornada solidaria para instituciones cardioprotegidas» en donde lo recaudado en el buffet será destinado a la compra de desfibriladores para instituciones de la ciudad.

Colaborando, informándonos y pasando una jornada a puro ritmo, danza y música, pasamos un domingo diferente en nuestra ciudad.