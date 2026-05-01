Cooperativa: Delegados aprobaron Asamblea y nominaron nuevos consejeros

En el Teatrillo Municipal, la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Brinkmann Ltda., llevó a cabo la anunciada Asamblea General Ordinaria.

Los delegados de la Lista Celeste, aprobaron y avalaron los puntos que figuraban en el Orden del Día.

Todas las Secciones (servicios que brinda la entidad) dieron resultado positivo.

El Pte de la entidad, confirmó que continuará el beneficio de un descuento del 10% para la energía eléctrica.

En la primera reunión del Consejo de la entidad, se determinarán los cargos.

Nuevos miembros:

Consejeros titulares: Rubén Gutiérrez, Evangelina Baudino y Cristian Garione

Consejeros titulares: Mónica Bulacio, Marcos Ibañez y Laura Quiroga

Síndico Suplente: Sergio Castaño