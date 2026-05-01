Club San Jorge inauguró Predio Deportivo en la circunvalación norte

En la noche del jueves 30 de abril, Club San Jorge de Brinkmann, realizó el acto inaugural del nuevo Predio Deportivo, ubicado en la circunvalación norte de Brinkmann.

El amplio predio consta de 8 hectáreas, y está integramente destinado a la práctica de las diferentes categorías de fútbol, y tuvo un plazo de ejecución para poder inaugurarlo de un año y medio.

Autoridades pertenecientes a las diferentes Areas de la Fundación Social y Cultural San Jorge, del ámbito Municipal, Clubes locales, e Instituciones en general, le dieron un marco especial al acto.

En la parte protocolar, hicieron uso de la palabra, el Pte del Club Lucas Perosino, la Pte de la Fundación San Jorge Nadia Rosina, el Intendente Municipal Mauricio Actis y un jugador del plantel de primera Juan Ignacio Delribo.

Luego del corte de cintas, se hizo la bandera representativa de la Institución, y los niños fueron protagonistas en un ingreso multicolor hasta el encendido de las luces de el amplio predio.

Los presentes recorrieron el lugar, hasta llegar a la zona de vestuarios, baños, gimnasio y adyacencias que servirán a partir de ahora, para la práctica de la disciplina más importante del Club «Santo».