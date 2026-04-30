Cooperativa: Continúa con obra del sector de circunvalación norte

Los trabajos no se detienen, continuando una serie de obras que buscan optimizar el servicio eléctrico.

Ante el aumento demanda en el consumo eléctrico, personal de Redes finalizó con una importante obra sobre el sector de circunvalación norte. Está obra consistió en la construcción de una nueva subestación para aliviar la carga eléctrica de ese sector.

En el fin de semana se conectó la subestación y se energizó todo el sector; con lo cual se puso en marcha una nueva obra de nuestra Cooperativa, con una importante inversión, que beneficia a los usuarios actuales, incluido el nuevo predio del Club San Jorge y que beneficiará a futuros socios.

Además, el sábado se aprovecho para realizar una poda correctiva de la arboleda en el mismo sector.

Recordamos que los trabajos consistieron en el cavado y llenado de las bases, colocación de columnas y soporte de base, colocación del transformador de 125 Kva, aisladores y medidas de seguridad correspondientes.