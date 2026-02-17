Continúa plan de mejoras y ampliaciones en el Autódromo Parque ciudad de Río Cuarto

El Gobierno de la Provincia continúa con el plan de mejoras y ampliaciones en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, con el objetivo de adecuar el circuito a los estándares técnicos y de seguridad requeridos para recibir a categorías mayores del automovilismo nacional durante el 2026.

En el marco de una visita de seguimiento realizada este jueves, el presidente de la Agencia Córdoba Deportes (ACD), Agustín Calleri, recorrió el predio junto al intendente de Río Cuarto, Guillermo De Rivas; el legislador Juan Manuel Llamosas y el presidente del Automóvil Club Río Cuarto, Alberto Cerdá.

Además, participaron integrantes de la Comisión Directiva y técnicos de la empresa a cargo de la obra, con el objetivo de supervisar el avance de los trabajos que permitirán continuar posicionando al sur provincial como escenario de grandes competencias fiscalizadas por la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC).

“El objetivo, como siempre lo planteó nuestro gobernador Martín Llaryora, es que la provincia de Córdoba sea sede de grandes eventos y, por ello, Río Cuarto tiene que estar preparada. Estamos acá, en plena inversión en el Autódromo de la ciudad de Río Cuarto porque no solamente va a impactar en lo deportivo, sino también en lo que va a generar en lo que representa la economía naranja de nuestra ciudad, de nuestra región y de nuestra provincia”, sostuvo Calleri; y añadió: “Que las categorías de automovilismo estén en Río Cuarto, va a generar un movimiento que desde hace muchos años no se ve y para eso es muy importante tener el autódromo en condiciones”.

En tanto, el legislador Llamosas, destacó el trabajo conjunto entre la Comisión Directiva del Autódromo y los gobiernos municipal y provincial, al momento de promover obras que impliquen un crecimiento mancomunado.

“Hubiese sido imposible hacer esto de manera unilateral, es un trabajo que se viene desarrollando en conjunto, que está dando sus frutos y que sigue para adelante. Estoy muy contento de poder estar hoy, si bien desde otro rol y poder ver que tanto las obras de infraestructura como las obras para el deporte, no se detienen”, puntualizó Llamosas.

Las intervenciones en marcha buscan no solo ampliar el trazado actual, sino también optimizar las condiciones de seguridad, modernizar el sector de boxes y fortalecer la infraestructura general del circuito.

Por su parte, el intendente local destacó la apuesta del gobernador Llaryora de hacer que Córdoba sea sede de grandes eventos y en ese marco resaltó los logros alcanzados en el autódromo local desde las primeras intervenciones.

“Acompañamos esta obra, con la tan deseada ampliación del autódromo, o las zonas de boxes y tantos otros lugares, para permitir que sigan creciendo. Y por supuesto, lo que nos significa como ciudad en este desafío de hacer de la Capital Alterna una ciudad de grandes eventos”.

“Colaborar junto con el gobierno de Córdoba para el desarrollo de nuestro autódromo es uno de los grandes desafíos, nada de todo esto pudiera hacerse si no hubiera un grupo de trabajo sólido, una comisión directiva del autódromo que le pone el pecho, que trabaja, que se organiza, que dan confiabilidad y transparencia, pero principalmente esa enorme capacidad dirigencial”, subrayó De Rivas.

Un circuito más extenso y competitivo

Uno de los ejes principales de la obra es la ampliación del trazado hacia el sector oeste, incorporando aproximadamente 700 metros de nueva pista asfaltada, con un ancho promedio de 12,50 metros y un paquete estructural acorde a las exigencias de las categorías de mayor nivel.

Además, se ejecutan nuevas chicanas para el circuito chico y ensanches estratégicos en distintos sectores, incluyendo el ingreso a boxes, con el objetivo de mejorar la operación en pista y reforzar las condiciones de seguridad para pilotos y equipos.

Estas modificaciones permitirán contar con un circuito más dinámico y técnicamente exigente, preparado para albergar competencias de mayor jerarquía.

“Tenemos una gran ayuda, tanto de la Provincia como del Municipio, que nos pone muy contentos. Hoy, es el único camino que tenemos para llegar a ser uno de los mejores circuitos del país”, señaló Alberto Cerdá, presidente del Automóvil Club Río Cuarto.

Seguridad e infraestructura integral para competencias de alto nivel

Las obras incluyen la ejecución de nuevos pianos internos y externos, sobreanchos y muros de contención en sectores estratégicos del trazado, junto con la ampliación de zonas de escape y la incorporación de camas de desaceleración.

También se trabaja en la adecuación de taludes y pendientes de seguridad, además de la instalación de 1.800 metros de cerco perimetral olímpico para reforzar la protección del público y asegurar un gran espectáculo deportivo.

En el sector de boxes se avanza con la ampliación y reconfiguración de la calle principal, tareas de fresado y reasfaltado parcial, y la construcción de un nuevo playón de hormigón destinado a áreas técnicas y carpas de competición, optimizando así la circulación y la operatividad de equipos y organización.

A su vez, se ejecutan obras hidráulicas que contemplan nuevos sistemas de drenaje y una laguna de retención pluvial que permitirá mejorar el control de escurrimientos y el comportamiento del predio ante lluvias intensas.

Estas obras forman parte de un plan integral que apunta a consolidar al Autódromo de Río Cuarto como uno de los escenarios deportivos más importantes del país, generando además un impacto positivo en la economía naranja regional a través del turismo deportivo, la hotelería y el comercio local.

Con estas mejoras, la Provincia reafirma su compromiso con el desarrollo del deporte motor y con la infraestructura necesaria para que Córdoba continúe siendo sede de grandes eventos.