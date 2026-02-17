  • 17 febrero, 2026

Deportes

Tiro y Nueve de Morteros preparan su clásico de verano 2026

Se acerca una nueva edición de la Copa Morteros de fútbol, organizada por la Municipalidad de Morteros, entre Tiro Federal y Deportivo Morteros y Asociación Deportiva 9 de Julio. Nuevamente todas las categorías, tanto de la rama masculina como de la femenina, se enfrentarán en el desafío del año en el Bautista Monetti.

El sábado 21 y domingo 22 se estarán realizando los diferentes encuentros correspondientes a cada categoría, con el cierre para la primera división en el último encuentro de la Copa, el domigo a partir de las 21 hs.

Cronograma Sábado 21:
Masculino:
· Juvenil: 17:00 hs / Cancha 3
· ⁠Décima y Promocional: 17:00 hs (integración) / Cancha 4
· Décima y Promocional: 18:30 hs / cancha 3
· ⁠Octava y Pre infantil: 19:30 hs / Cancha 3
· ⁠Escuelita: 19:30 / Cancha 4
· ⁠Sexta e Infantil: 20:30 hs (Dos canchas).
· ⁠Pre juvenil: 21:30 hs / Cancha 4

Femenino – Domingo 22
· Promocional: 08:45 hs
· ⁠Infantil: 08:45 hs
· ⁠juvenil: 09:45 hs
· ⁠Primera: 10:45 hs

Domingo 22- Primera División
· Reserva: 18:00 hs
· ⁠Veteranos: 20:00 hs
· ⁠Primera: 21:00 hs

El intendente Sebastián Demarchi se refirió al evento destacando la posibilidad de generar este tipo de eventos para acompañar desde lo económico a los clubes en la temporada que se avecina.

Por su parte el secretario de deportes Leandro Conti, destacó la capacidad organizativa de los clubes y el trabajo conjunto cuando es necesario para beneficio de todos.