Tiro y Nueve de Morteros preparan su clásico de verano 2026

Se acerca una nueva edición de la Copa Morteros de fútbol, organizada por la Municipalidad de Morteros, entre Tiro Federal y Deportivo Morteros y Asociación Deportiva 9 de Julio. Nuevamente todas las categorías, tanto de la rama masculina como de la femenina, se enfrentarán en el desafío del año en el Bautista Monetti.

El sábado 21 y domingo 22 se estarán realizando los diferentes encuentros correspondientes a cada categoría, con el cierre para la primera división en el último encuentro de la Copa, el domigo a partir de las 21 hs.

Cronograma Sábado 21:

Masculino:

· Juvenil: 17:00 hs / Cancha 3

· ⁠Décima y Promocional: 17:00 hs (integración) / Cancha 4

· Décima y Promocional: 18:30 hs / cancha 3

· ⁠Octava y Pre infantil: 19:30 hs / Cancha 3

· ⁠Escuelita: 19:30 / Cancha 4

· ⁠Sexta e Infantil: 20:30 hs (Dos canchas).

· ⁠Pre juvenil: 21:30 hs / Cancha 4

Femenino – Domingo 22

· Promocional: 08:45 hs

· ⁠Infantil: 08:45 hs

· ⁠juvenil: 09:45 hs

· ⁠Primera: 10:45 hs

Domingo 22- Primera División

· Reserva: 18:00 hs

· ⁠Veteranos: 20:00 hs

· ⁠Primera: 21:00 hs

El intendente Sebastián Demarchi se refirió al evento destacando la posibilidad de generar este tipo de eventos para acompañar desde lo económico a los clubes en la temporada que se avecina.

Por su parte el secretario de deportes Leandro Conti, destacó la capacidad organizativa de los clubes y el trabajo conjunto cuando es necesario para beneficio de todos.