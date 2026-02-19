Continúa vacunación a embarazadas contra el Virus Sincicial Respiratorio

, Cordoba, Córdoba, Argentina, 4 de Octubre de 2024, Foto: Agustin Ottonelli

El Ministerio de Salud recuerda que continúa la vacunación a embarazadas contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), causante de la mayoría de las infecciones respiratorias agudas bajas (IRAB) en la infancia, y de las internaciones derivadas de estas.

La iniciativa, que comenzó el 12 de enero, está dirigida a embarazadas que estén cursando entre las semanas 32 y 36 de gestación.

Es importante destacar que puede colocarse junto con cualquiera de las otras vacunas indicadas durante el embarazo (triple bacteriana acelular, antigripal, COVID-19 y hepatitis B).

A través de la vacunación, las personas gestantes transfieren anticuerpos protectores al bebé tanto por vía transplacentaria como a través de la lactancia, generando una barrera temprana contra el VSR durante los primeros meses de vida, que son los más vulnerables.

Su implementación forma parte de las estrategias de prevención de las enfermedades respiratorias y busca reducir significativamente las internaciones de recién nacidos por estas infecciones.

Como todas las dosis del calendario oficial, la vacuna se está aplicando de forma gratuita y obligatoria en la red de vacunatorios habilitados en toda la provincia.