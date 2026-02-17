Salud: Llevan adelante vacunación contra el Dengue en localidades del Interior

La Secretaría de Medicina Preventiva y Vinculación Territorial del Ministerio de Salud, junto a integrantes de los municipios de Villa Dolores y San José, llevarán adelante una jornada de vacunación contra el dengue, en la que también completarán carné de vacunación de calendario.

En Villa Dolores, la jornada se realizará el día miércoles 18 de febrero, en horario de 9 a 13 y de 17 a 19, en la Casa de la Cultura (frente a Plaza Mitre), y en los salones vecinales del barrio Porvenir y San Martín.

En tanto, en San José, la actividad tendrá lugar el jueves 19, en los Centros de Salud San Roque (Centro), Barreal y La Cajuela.

También tendrá dos horarios de atención, de 9 a 13 y de 14 a 16.

Sonia Nievas, directora de Planificación Estratégica en Gestión de Salud, mencionó: “Con esta iniciativa se busca reforzar la vacunación de dengue en diferentes localidades, y brindar la posibilidad de completar los carnets de vacunación para todas las personas que se acercan”.

En ambas jornadas, la atención será por orden de llegada, y se deberá presentar DNI y carnet de vacunación.

Esta estrategia busca fortalecer la vacunación en la población de las localidades que tuvieron tasa de incidencia elevada de casos dengue en la temporada anterior, y de esta manera reforzar la campaña contra el dengue en toda la provincia.

En este marco, ya se visitaron las localidades de San Pedro y Villa Sarmiento, pertenecientes al departamento San Alberto.

Vale recordar que la estrategia de vacunación contra el dengue, está dirigida a personas de entre 15 y 59 años de edad, perteneciente a 13 departamentos priorizados, Capital, Colón, General San Martín, Marcos Juárez, Punilla, Río Cuarto, Río Segundo, San Alberto, San Javier, San Justo, Santa María, Tercero Arriba y Unión.

También pueden recibir la inmunización personas de 4 a 59 años que hayan cursado la enfermedad con internaciones mayores a 24 horas.

Una oportunidad para completar esquemas

El equipo de salud también pondrá a disposición diferentes vacunas del Calendario Nacional para aquellas personas que necesiten iniciar o completar esquema, con el objetivo de incrementar las coberturas.

Vale mencionar que la vacuna contra el dengue, puede administrarse junto con cualquiera otra vacuna del calendario.

La inmunización en las distintas etapas de la vida, se considera una de las principales medidas para evitar un conjunto de enfermedades prevenibles que pueden ser graves para la salud de las personas.