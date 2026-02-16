Realizaron por primera vez intervención urológica con láser en Hospital Provincial

Un equipo del Hospital Tránsito Cáceres de Allende realizó por primera vez en una institución pública de la provincia una ureteroscopia (o ureterorrenoscopia) flexible con láser Holmium, para el abordaje de una litiasis renal.

Se trata de un procedimiento de vanguardia que permite tratar cálculos renales y patologías prostáticas de manera mínimamente invasiva.

Al ser una intervención ambulatoria, garantiza una recuperación más rápida y reduce las complicaciones postoperatorias para los pacientes del sistema público.

Matías Guevara, jefe del Servicio de Urología, resaltó: “Nosotros ya contamos con la energía neumática y ahora contar con la láser para cálculos de vejiga, de riñón y del uréter superior es una muy buena ventaja para darle el mejor tratamiento a nuestros pacientes de las instituciones públicas”.

La litiasis renal, o piedras en el riñón, es la formación de depósitos sólidos -cálculos- de sales minerales en los riñones o vías urinarias, que suelen causar un dolor intenso, sangre en la orina, náuseas o vómitos.

Esta técnica utiliza un ureteroscopio flexible, un instrumento delgado y articulado que tiene la capacidad de recorrer todo el tracto urinario.

Mediante esta técnica endoscópica mínimamente invasiva, se pulverizan las piedras en fragmentos pequeños para su fácil expulsión, reduciendo el riesgo de infecciones y sangrados y permitiendo una recuperación más rápida.

Lucas Lorenzatti, jefe del Departamento de Endourología, valoró: “Es una cirugía que nos va a traer muchos beneficios porque es ambulatoria, el paciente lo operamos a la mañana y a la tarde se va a su casa, con menos complicaciones en la técnica y hace que el paciente pueda recuperar más rápido sus tareas habituales”.

Por su parte, Marcelo Barbero, director del Hospital Tránsito, destacó: “Estos son casos que antes se derivaban a la parte privada y hoy tenemos la suerte de contar con estos equipos. Es un orgullo para el Hospital”.

Vale mencionar que el láser Holmium permite este tipo de intervenciones, de cálculos renales o litiasis renal, pero también puede ser utilizado en cirugías de próstatas o para tratar patologías tumorales y estenosis en la vía urinaria.

La incorporación de esta tecnología sitúa al hospital Tránsito a la vanguardia del tratamiento urológico, ofreciendo soluciones de alta complejidad para la comunidad.