Ministerio de Salud: Continúa la vacunación contra el Dengue

El Ministerio de Salud recuerda que continúa la vacunación para la temporada 2025-2026 contra el dengue, dirigida a personas entre 15 y 59 años de edad, en los 13 departamentos priorizados.

Las dosis están disponibles en los vacunatorios de los hospitales provinciales de cabecera de cada departamento, y en diferentes centros de salud municipales.

Vale recordar que estos departamentos son Capital, Colón, General San Martín, Marcos Juárez, Punilla, Río Cuarto, Río Segundo, San Alberto, San Javier, San Justo, Santa María, Tercero Arriba y Unión.

El esquema consiste en dos dosis, administradas con un intervalo de tres meses entre cada aplicación.

Es fundamental destacar que no es necesario haber cursado la enfermedad para recibir esta vacuna.

Su incorporación es una estrategia más de prevención contra el dengue dentro del mencionado Plan Estratégico, con el propósito de disminuir la carga de enfermedad sintomática (morbilidad) y el impacto por pacientes de alto riesgo ocasionados por este virus en la provincia de Córdoba.