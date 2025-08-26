Continúan operativos de castraciones y vacunaciones antirrábicas

Continúan en los diferentes barrios de la ciudad los operativos de castraciones y vacunaciones antirrábicas.

Hasta el mes de agosto, ya se realizaron 390 castraciones en el año 2025, con promedio de aproximadamente 60 animales por mes.

En tanto que 400 es el número acumulado de vacunas colocadas en este año.

El pasado sábado, el operativo se realizó en salón vecinal de Barrio Jardín y predio del Ferrocarril, mientras que en los próximos días se informará el cronograma del próximo mes de septiembre.