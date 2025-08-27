Día del Archivista: Archivo Histórico Municipal de Brinkmann participa de jornada en Córdoba

En el marco del Día Nacional del Archivista, que se celebra todos los 28 de agosto, se llevará adelante la jornada “Archivos en diálogo: memoria, acceso y territorio”, un espacio de reflexión e intercambio con archivos históricos del interior provincial.

La actividad, organizada por el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba (AHPC), dependiente de la Agencia Córdoba Cultura, se desarrollará este jueves 28, de 10 a 13, en la sede del AHPC, ubicada en Poeta Lugones 401, barrio Nueva Córdoba.

Participarán representantes de más de diez archivos históricos de distintas localidades de la provincia, quienes compartirán sus funciones, proyectos en curso y estrategias de acceso a la información histórica, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre archivos y ciudadanía.

La jornada tiene como propósito celebrar el Día Nacional del Archivista promoviendo la reflexión sobre el rol social de los archivos, generar un espacio de intercambio entre instituciones del territorio provincial, visibilizar la tarea central que desarrollan los archivos locales y sus proyectos, fomentar el fortalecimiento institucional y el trabajo en red, y difundir el quehacer archivístico acercando sus espacios a colegas y comunidades de toda la provincia.

Entre las instituciones invitados a participar se encuentran el Archivo Histórico Municipal de Brinkmann, el Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco, el Archivo Histórico de Colonia Caroya, el Archivo Histórico Municipal de Villa María, la Red de Archivos Históricos del Noreste, el Municipio de Oncativo, el Municipio de Villa Ciudad de América, el Municipio de Los Cocos, el Archivo Municipal de San José de la Dormida y el Archivo Histórico Municipal de la ciudad de Córdoba.

La jornada será presencial y contará con la participación de autoridades del Directorio de la Agencia Córdoba Cultura. Cada archivo dispondrá de un espacio para exponer brevemente su trabajo, promoviendo el intercambio de experiencias, el conocimiento mutuo y la reflexión sobre el rol social de los archivos en la preservación de la memoria colectiva.

El encuentro concluirá con una presentación institucional del Archivo Histórico y un recorrido guiado por sus instalaciones, incluyendo la Sala de Consulta, la Batería, y las áreas de conservación, digitalización y fotografía.