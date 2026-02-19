  • 19 febrero, 2026

Locales

Continúan Operativos de Control en zona urbana

Continuaron durante los últimos días los controles callejeros preventivos sobre la circulación de vehículos, realizados por la Guardia Local de Prevención, el cuerpo de Inspectoría Municipal y la Policía de la Provincia de Córdoba.

En los mismos, se labraron 12 actas por diferentes infracciones como conducción de menores de edad, casco antirreglamentarios y escape libre, entre otras, que derivaron al resguardo de 3 motocicletas.

También se llevaron a cabo los habituales controles de alcoholemia a conductores de vehículos de transporte público, arrojando todos resultados negativos.