FPA desbarató banda familiar narco. Hay 6 detenidos

Tras diversas denuncias anónimas al 0800-888-8080 del Ministerio Público Fiscal, dotaciones de la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevaron a cabo un operativo que permitió desarticular una banda familiar, secuestrar estupefacientes y detener a seis personas mayores de edad en la ciudad de Brinkmann.

El accionar, ejecutado por investigadores de la Brigada de San Francisco, se desarrolló en las viviendas ubicadas sobre las calles Santa Rosa s/n, Juan Pablo II s/n, Falucho al 1100 y 25 de Mayo al 1000. Todas funcionaban como puntos de venta de drogas ilícitas.

En los registros, con colaboración de los oficiales y canes de la División K9, los investigadores lograron incautar 408 dosis de cocaína y cuatro de marihuana, varias plantas de cannabis sativa, $ 648.600, tres balanzas digitales, una motocicleta y elementos de interés para la causa.

Durante el dispositivo, quedaron detenidos cuatro sujetos de 18, 23, 44, 49 años y dos mujeres de 23 y 49, de los cuales tres eran padre e hijos. Además, los narcomenudista ofrecían a sus clientes el servicio «puerta a puerta», realizando la entrega de la cocaína bajo modalidad delivery.

La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de San Francisco supervisó el operativo y dispuso el traslado de las evidencias secuestradas y los detenidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.