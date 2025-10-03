Continúan Operativos de la FPA de carácter preventivo

Efectivos de la Compañía de Intervenciones Especiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron patrullajes preventivos en distintos sectores de las ciudades de Río Cuarto, Despeñaderos y Arroyito, que culminaron con el secuestro de estupefacientes y la detención de un sujeto mayor de edad.

Grupos operativos de la FPA incautaron varias dosis de cocaína durante un control realizado sobre calle Miguel Ángel s/n de barrio Banda Norte de Río Cuarto. En el mismo, resultó detenido y trasladado a sede judicial un sujeto de 30 años . Además, se realizaron patrullajes en los barrios Alberdi, Ex Cuarteles, Nueva Argentina y en inmediaciones del Establecimiento Penitenciario N° 6.

En Arroyito, sobre intersección de la Ruta 19 y lcalle Lavalle, los efectivos secuestraron varias dosis de marihuana a dos sujetos de 32 y 33 años.

Por otra parte en Despeñaderos, sobre calle Congreso esquina La Rioja, se secuestró una motocicleta a un menor de edad (17), en infracción al art. 111 del Código de Convivencia.

El operativo fue coordinado por el Área de Inteligencia de la FPA, que aportó informes estratégicos para su implementación y posterior despliegue en calles principales, zonas comerciales, terminal de colectivos, espacios verdes y sectores vulnerables. No se registraron incidentes de relevancia durante el procedimiento.