FPA realizó controles en Morteros y aprehendió a un masculino con secuestro de estupefacientes

Efectivos de la Compañía de Intervenciones Especiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron patrullajes y controles preventivos en la ciudad de Morteros, que finalizó con la aprehensión de un sujeto y el secuestro de estupefacientes.

Durante el operativo, en la esquina de calles Soler y Uspallata, los oficiales de la FPA procedieron al control de un masculino de 27 años a quien se le secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana. El mismo, quedó aprehendido en el lugar.

A posterior, se realizaron controles en la terminal de ómnibus, espacios verdes y zonas vulnerables de la misma ciudad .

Al finalizar, la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico dispuso el traslado del detenido y la remisión de todos los elementos secuestrados a sede judicial