Ministra Flores participó de la Semana del Clima en Nueva York

La ministra de Ambiente y Economía Circular, Victoria Flores, participó de la Semana del Clima en la ciudad de Nueva York, un evento que reunió más de 900 actividades centradas en la acción climática, con el objetivo de generar soluciones transformadoras y promover asociaciones intersectoriales.

La XVII edición de este encuentro global se llevó a cabo bajo el lema Power On, que puede traducirse como “encender”, “activar” o “poner en marcha”, y refleja el progreso continuo de la comunidad internacional en la lucha contra el cambio climático.

En representación de la provincia de Córdoba, la ministra presentó la visión local sobre el cuidado del ambiente y las acciones climáticas que están en marcha, en búsqueda de oportunidades de financiamiento para gobiernos subnacionales.

En este marco, Flores participó de una intensa agenda que incluyó paneles, encuentros ministeriales y espacios de articulación multisectorial.

La presencia de la ministra se dio por invitación de Coalition Under2, una red que agrupa a 183 estados y regiones líderes en acción climática, y que promueve el intercambio de conocimientos y experiencias directas en esta materia.

Entre sus principales actividades, Flores participó de una mesa redonda sobre financiamiento climático para gobiernos subnacionales y de un encuentro con ministros de Ambiente de la región.

Los debates se centraron en soluciones concretas, en la necesidad de acelerar la acción climática, y en cómo los gobiernos subnacionales puedan acceder a los espacios de decisión y a las mesas de financiamiento internacional.

Asimismo, mantuvo reuniones con organismos internacionales como ONU Hábitat, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

También se destacó su participación en la Tercera Conferencia Anual sobre Gobernanza para el Desarrollo en América Latina y el Caribe, organizada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el PNUD, que se centró en propuestas concretas para una gestión responsable, transparente y eficiente de los recursos naturales críticos para el desarrollo sostenible de la región.

Este encuentro de alto nivel, realizado en el marco de la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunió a líderes gubernamentales, representantes del sector privado, sociedad civil y organismos internacionales, quienes coincidieron en la necesidad de transformar la riqueza natural de América Latina en oportunidades reales de desarrollo inclusivo y sostenible.