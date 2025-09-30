Morteros: Allanamientos positivos y detenidos por caso de Narcomenudeo

En horas de la noche del día Viernes, personal de la Cria Dtto Morteros, presta colaboración al personal de la FPA, en dos domicilios de esta ciudad, donde previamente se realizaron allanamientos con el resultado de dos personas mayores de edad detenidas y puesta a disposición de la Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico de la Ciudad de San Francisco.

*PARTE DE PRENSA DE CRIA. DTTO. MORTEROS*

*POR UN HECHO DE ESTAFA, SE REALIZARON ALLANAMIENTOS CON RESULTADOS POSITIVOS*

El día viernes en horas de la tarde, personal de la Div Investigaciones junto al personal de la Cria Dtto Morteros, dieron cumplimiento a ordenes de allanamientos por un hecho de Estafa, librados por la Fiscalía de Instrucción Morteros, para tres domicilios de esta ciudad, arrojando resultados positivos, logrando el secuestro de cinco dispositivos de telefonía celular con material de interés para la causa. Se pone en conocimiento a la Fiscalía de Instrucción de esta ciudad.

*EN UN CONTROL VEHICULAR SE SECUESTRON SEIS MOTOCICLETAS POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA*

El día Sábado en el transcurso de la mañana personal de la Cria Dtto Morteros, realizaron controles vehiculares en diferentes sectores de la ciudad, con la finalidad de prevenir accidentes de tránsito, ruidos molestos por caños de escapes no reglamentarios y control de documentación, arrojando como resultado el secuestro de seis motocicletas de diferentes cilindradas por infracción al Código de Convivencia Ciudadana y puestas a disposición de la Ayte Fiscal interviniente.