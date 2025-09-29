Policiales Freyre: Por denuncia, allanaron y detuvieron a masculinos en Brinkmann

En la madrugada del pasado viernes, personal policial de la Subcomisaria Freyre recibe una denuncia por parte de un vecino de 39 años de edad, quien manifestaba que un grupo de jóvenes a bordo de motocicletas ocasionaban molestias.

El vecino le solicita que depongan dicha actitud, desentiendo los jóvenes de sus vehículos para ocasionarles daños en el parabrisas del automóvil del denunciante, siendo un Fiat Cronos, gris oscuro.

Personal policial comienza a trabajar en el hecho, recopilando información y visualizando registros fílmicos; logrando en horas temprana del día sábado allanar tres viviendas de la Ciudad de Brinkmann.

Los procedimientos fueron con resultado POSITIVOS, logrando la detención de cuatro personas edades entre 18 a 32 años, asimismo secuestro de teléfonos celulares, una motocicleta y prendas de vestir relacionadas a la causa.

Las cuatro personas fueron Imputadas por el Delito de Daño y se encuentran detenidas a Disposición de la Fiscalía del 4to Turno Tribunales de San Francisco.