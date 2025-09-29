Morteros: FPA realizó dos allanamientos y detuvo a dos hermanos narcomenudistas

En una investigación llevada a cabo durante cuatro meses y con numerosas llamadas al Centro de Denuncias Anónimas (0800-888-8080), efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron dos allanamientos (un punto de venta y otro de guardado), detuvieron a dos hermanos narcomenudistas de 23 y 26 años y secuestraron estupefacientes en la ciudad de Morteros.

Los allanamientos, dirigidos por el Ministerio Público Fiscal, se llevaron a cabo sobre calles Riobamba esquina Pueyrredón y Chacabuco al 500 de barrio Urquiza. Una de las viviendas quedaba a escasos metros del club Arsenal.

En los domicilios, con intensa labor de los investigadores de la Fuerza, se secuestraron 308 dosis de cocaína y 21 de marihuana, una planta de cannabis sativa, dinero ($360.500), una motocicleta y diferentes elementos aparentemente relacionados a la actividad ilícita.

Vale destacar que el perro Buster (de la División K-9 de la FPA) halló una piedra de cocaína, que se encontraba dentro de una campera colgada en un perchero.

Por último, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco ordenó la remisión de los elementos secuestrados y el traslado de los detenidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N°23.737.